COROS VERTIX 4 è il nuovo orologio pensato per chi affronta montagna, spedizioni e attività outdoor impegnative, ma anche per chi pratica sport di resistenza e vuole uno strumento affidabile durante allenamenti e competizioni. La nuova generazione introduce cambiamenti importanti sul fronte hardware, con un display più brillante, una torcia integrata e un design rivisto per migliorare l’esperienza nelle condizioni più difficili.

Il dispositivo nasce per accompagnare alpinisti, escursionisti e atleti in ambienti dove autonomia, robustezza e precisione del tracciamento fanno la differenza. COROS ha lavorato anche sull’interfaccia e sulla gestione delle mappe, introducendo un processore aggiornato e pulsanti ridisegnati per ridurre il rischio di pressioni involontarie durante l’utilizzo. Tra gli elementi più interessanti c’è la promessa di un’autonomia particolarmente elevata, che permette di affrontare uscite prolungate senza dover cercare una presa per ricaricare l’orologio. Il VERTIX 4 vuole essere un compagno per le avventure di più giorni, senza rinunciare alle funzioni dedicate all’allenamento quotidiano.

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Display AMOLED, materiali premium e torcia integrata

Credits: TecnoAndroid

Il nuovo COROS VERTIX 4 utilizza un display AMOLED da 1,47 pollici, progettato per offrire una visualizzazione brillante delle informazioni e delle mappe. La protezione è affidata al vetro zaffiro, mentre la lunetta in titanio contribuisce alla resistenza della struttura, pensata per affrontare urti, condizioni ambientali difficili e utilizzi prolungati.

Una delle novità più evidenti è la torcia integrata, che aggiunge una funzione pratica durante le attività outdoor, soprattutto quando ci si trova in condizioni di scarsa illuminazione. Il design è stato inoltre rivisto per risultare più snello, riducendo l’ingombro senza rinunciare alla solidità richiesta da un orologio da spedizione. I pulsanti incassati rappresentano un’altra modifica pensata per l’utilizzo sul campo: la loro conformazione aiuta a evitare attivazioni accidentali, anche quando si indossano guanti o si affrontano passaggi impegnativi.

Autonomia GPS fino a 105 ore e mappe più fluide

Credits: TecnoAndroid

L’autonomia è uno dei punti centrali del VERTIX 4. COROS dichiara fino a 105 ore di tracciamento GPS con una singola ricarica, mentre in modalità orologio l’utilizzo può superare un mese. Numeri che rendono il dispositivo adatto anche a spedizioni prolungate e competizioni di endurance, dove ricaricare frequentemente non è sempre possibile. Il nuovo processore interviene anche sulla gestione della navigazione, con un rendering delle mappe più efficiente e veloce. Il miglioramento è accompagnato da un’interfaccia pensata per facilitare la consultazione delle informazioni durante il movimento, mantenendo accessibili i dati necessari per orientarsi.

Dall’alpinismo alle ultramaratone: tutte le attività supportate

Credits: TecnoAndroid

COROS VERTIX 4 non è limitato alle spedizioni in alta quota. Il dispositivo supporta un’ampia varietà di discipline, tra cui trail running, ultramaratone, corsa su strada, sci alpinismo e arrampicata. Sono presenti anche modalità dedicate alla pesca, con compatibilità per il sensore d’acqua COROS HYDROP, e un accessorio con aggancio a moschettone pensato per chi pratica climbing o pesca. Nella confezione sono inclusi due cinturini, uno in silicone e uno in nylon, entrambi sostituibili grazie al sistema di aggancio rapido. Una scelta che consente di adattare l’orologio alle diverse attività, passando da un utilizzo sportivo a quello quotidiano senza particolari difficoltà.

Prezzo e disponibilità

COROS VERTIX 4 sarà acquistabile dal 27 novembre 2026 sul sito ufficiale del marchio, nelle colorazioni Black e Silver. Il prezzo di listino è fissato a 799 euro.

Fonte: TecnoAndroid