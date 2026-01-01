Nubia conferma REDMAGIC 11 Air: debutto atteso per gennaio 2026

Il prossimo capitolo della linea gaming di Nubia è ormai ufficialmente confermato: REDMAGIC 11 Air è in arrivo. Dopo settimane di indiscrezioni e leak, la conferma arriva direttamente da Jiang Chao, Product Manager della divisione Gaming Phone del marchio, che ha ricondiviso un post del noto leaker Digital Chat Station, lasciando intendere che il nuovo smartphone da gaming è “molto potente” e ormai pronto al debutto.

REDMAGIC 11 Air: potenza e leggerezza al centro del progetto

Secondo quanto anticipato da Digital Chat Station, REDMAGIC 11 Air rappresenterà un’evoluzione importante per il brand, con un focus su prestazioni, raffreddamento e design. Lo smartphone sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il nuovo processore di punta destinato ai top di gamma del 2026, abbinato a un sistema di raffreddamento attivo con ventola integrata, marchio di fabbrica della linea REDMAGIC.

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Ma l’elemento che più incuriosisce è proprio il nome “Air”: il nuovo modello, infatti, punterebbe a ridurre peso e spessore rispetto ai precedenti REDMAGIC 10, senza rinunciare alla batteria di lunga durata e alle performance termiche.

Specifiche tecniche attese

Le specifiche trapelate fino ad ora delineano un dispositivo da gaming di fascia altissima:

Display: OLED da 6,85 pollici, risoluzione 1,5K, refresh rate variabile fino a 165 Hz.

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Memoria: fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di archiviazione UFS 4.0.

Batteria: circa 7.000 mAh con ricarica rapida (probabilmente da 120 W).

Fotocamera: sensore principale da 50 MP, secondario da 8 MP ultra-grandangolare e fotocamera anteriore da 16 MP sotto il display.

Dimensioni e peso: 163,82 × 76,54 × 7,85 mm per 207 grammi.

Il design dovrebbe mantenere il tipico stile REDMAGIC con linee spigolose, LED RGB e finiture metalliche, ma con un approccio più minimale e futuristico, coerente con il suffisso “Air”.

Gaming senza compromessi

Come da tradizione, REDMAGIC 11 Air punterà tutto sulle prestazioni estreme. Il nuovo sistema di raffreddamento attivo con ventola integrata e camera di vapore di ultima generazione permetterà di mantenere temperature ottimali anche durante sessioni di gioco prolungate. Il display a 165 Hz, combinato con la latenza ultra-bassa del pannello touch, renderà il dispositivo uno dei più reattivi sul mercato mobile. Il marchio dovrebbe inoltre introdurre nuove funzionalità software dedicate al gaming competitivo, con ottimizzazioni di rete e gestione termica automatica, oltre alla classica suite Game Space.

Lancio e disponibilità

Il lancio ufficiale di REDMAGIC 11 Air è previsto per gennaio 2026, inizialmente in Cina, con successiva espansione nei mercati internazionali — Italia compresa — nelle settimane successive.

Nubia non ha ancora svelato il prezzo, ma considerando la dotazione tecnica e la filosofia del marchio, è plausibile aspettarsi un posizionamento tra i 799 e i 999 euro per la versione base.