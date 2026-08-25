Nothing Phone (3) crolla a 489 euro su Amazon: sconto del 42%

Chi ha messo gli occhi sul Nothing Phone (3) negli ultimi mesi ma ha sempre rimandato per via del listino, adesso trova su Amazon la situazione più conveniente vista finora: 489 euro invece di 849 euro. Uno sconto del 42%, che tradotto in soldi veri significa 360 euro risparmiati sul totale. Non è un errore di prezzo e non è un modello vecchio riesumato per l’occasione, è proprio il top di gamma della casa britannica, quello con il design che piace o non piace ma di sicuro non passa inosservato.

C’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione direttamente nella pagina del prodotto. Una scelta che ha senso soprattutto per chi non vuole sfilare quasi cinquecento euro in un colpo solo, pur portandosi a casa un dispositivo che fino a poco fa ne chiedeva quasi ottocentocinquanta.

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Cosa cambia rispetto ai vecchi modelli Nothing

La novità più chiacchierata riguarda la scocca posteriore. Le famose strisce LED, marchio di fabbrica dei primi dispositivi Nothing, sono sparite. Al loro posto è arrivato un piccolo display secondario, sempre sul retro, personalizzabile in vari modi e utilizzabile per funzioni diverse a seconda delle preferenze. Una scelta che ha diviso i fan della prima ora, va detto, ma che sposta il concetto dal puro effetto scenico a qualcosa di più concretamente utile.

Davanti c’è un pannello OLED da 6,67 pollici, di quelli che non fanno rimpiangere nulla nella fascia alta. Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 8s Gen 4, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Configurazione solida, pensata per reggere qualsiasi cosa senza tentennamenti, dai giochi pesanti al multitasking spinto.

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Fotocamere, ricarica e dettagli pratici del Nothing Phone (3)

Il comparto fotografico è forse la parte in cui la scheda tecnica sorprende di più a questa cifra. Quattro sensori, tutti da 50 MP: il principale con stabilizzazione ottica, un ultragrandangolare con campo visivo da 114 gradi, un teleobiettivo 3x anch’esso con OIS e una fotocamera frontale sempre da 50 MP per i selfie. Nessun sensore riempitivo messo lì per gonfiare il numero delle lenti, insomma, una configurazione coerente dall’inizio alla fine.

Sul fronte energia la ricarica rapida arriva a 65 W via cavo, mentre in modalità wireless si ferma a 15 W. Numeri che permettono di recuperare autonomia in tempi ragionevoli, senza dover pianificare la giornata attorno alla presa di corrente.

Quanto all’ergonomia, il telefono non è tra i più leggeri in circolazione. Pesa 218 grammi e ha uno spessore di 9 millimetri, quindi si sente in mano, anche se rimane maneggevole nell’uso quotidiano. Completa il quadro la certificazione IP68, che mette al riparo da schizzi, pioggia e immersioni accidentali.

A 489 euro il Nothing Phone (3) si posiziona in una fascia dove la concorrenza propone quasi sempre compromessi da qualche parte, di solito sulle fotocamere secondarie o sul processore. Qui invece il pacchetto resta completo, e il design continua a essere l’elemento che distingue questo prodotto da tutto il resto dello scaffale.