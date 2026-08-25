Nothing OS 5.0, teaser misterioso e data: cosa succede oggi 25 agosto

Il conto alla rovescia per Nothing OS 5.0 è ufficialmente partito, e l’azienda londinese ha scelto il suo metodo preferito per annunciarlo: un teaser criptico, poche parole, una data precisa. L’aggiornamento basato su Android 17 è indicato come “in arrivo presto”, con appuntamento fissato per oggi martedì 25 agosto alle 12:20 ora italiana. Cosa accadrà esattamente in quel momento, però, non è stato specificato.

Il messaggio è comparso sul forum ufficiale del marchio, con un post dedicato che si limita a segnalare il teaser e l’orario. Da qui in poi si entra nel campo delle ipotesi, e sostanzialmente ne restano due sul tavolo: l’annuncio ufficiale dell’aggiornamento oppure, nello scenario più generoso per gli utenti, il via a una beta pubblica aperta a tutti.

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Cosa suggerisce il calendario dell’anno scorso

Per farsi un’idea di cosa aspettarsi conviene guardare indietro a Nothing OS 4.0, la versione costruita su Android 16. La beta chiusa era partita a fine luglio 2025, quella aperta era arrivata qualche mese dopo e la release stabile aveva fatto capolino a novembre dello stesso anno. Un percorso lineare, senza scossoni, che dà un metro di paragone piuttosto solido.

Applicando la stessa logica, il 25 agosto sembrerebbe una data troppo anticipata per un rollout stabile destinato a tutti. Più realistico pensare all’apertura di un programma beta, tanto più che la settimana scorsa l’azienda aveva già iniziato a raccogliere candidature tra i possessori di Nothing Phone (3) per testare un aggiornamento di cui non veniva fatto il nome, con i partecipanti tenuti al silenzio da un accordo di riservatezza. Le tempistiche combaciano fin troppo bene per essere una coincidenza.

Le novità che arrivano da Android 17

Sul piano delle funzioni, Nothing OS 5.0 porterà con sé tutto il pacchetto introdotto da Android 17. Si parla dell’interfaccia in stile desktop con finestre ridimensionabili liberamente, delle Live Updates pensate per seguire in tempo reale le notifiche delle attività in corso, e della possibilità di tenere le applicazioni sospese in bolle flottanti sopra il resto del sistema. Su un telefono Nothing, con quel gioco di luci che ormai è il tratto distintivo del marchio, l’integrazione con il design Glyph potrebbe rivelarsi qualcosa di più di un semplice esercizio estetico.

Vale la pena ricordare che Android 17 in versione stabile è ancora merce piuttosto rara. Al momento gira sui Pixel, sui nuovi pieghevoli di Samsung e su Motorola Edge 2025. Poco altro. Il che significa che, se la data del 25 agosto dovesse trasformarsi in un rilascio vero e proprio, l’azienda si ritroverebbe tra i primissimi produttori diversi da Google a distribuire l’aggiornamento in forma definitiva.

Un traguardo che pesa più del previsto

Non è un dettaglio da poco per una realtà che, in termini di volumi e risorse, resta lontanissima dai colossi del settore. Arrivare prima di marchi ben più strutturati sarebbe un segnale forte, soprattutto considerando la fase complicata che il brand sta attraversando. La velocità negli aggiornamenti software è sempre stata una delle carte migliori giocate da Nothing, e mantenerla ora conterebbe parecchio.

Il teaser, come da tradizione, non svela nulla di concreto. Nessun elenco di funzioni, nessuna lista di dispositivi compatibili, nessun accenno alle tempistiche successive. Solo un orario e la promessa che qualcosa succederà. Chi segue il marchio da tempo sa che questo tipo di comunicazione fa parte del pacchetto, tra annunci diluiti e piccole provocazioni social.

L’appuntamento è quindi fissato: se ne parla alle 12:20 di oggi. Che si tratti dell’apertura della beta o della presentazione ufficiale, Nothing OS 5.0 smetterà di essere soltanto un nome sussurrato nei forum.