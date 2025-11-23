Nothing OS 4.0: annunciata ufficialmente la data di rollout

Dopo settimane di attesa, gli utenti dei dispositivi Nothing possono prepararsi a ricevere un aggiornamento significativo. Il Nothing OS 4.0, basato su Android 16, infatti, è disponibile da venerdì 21 novembre. Tale release stabile segue la fase di open beta lanciata a fine ottobre. Tra gli aspetti più rilevanti dell’aggiornamento c’è l’attenzione alla personalizzazione e al comfort visivo. A tal proposito, la nuova modalità Extra Dark permette di risparmiare energia e di ridurre l’affaticamento della vista. Mentre la funzione Pop-Up facilita la gestione delle finestre fluttuanti. Gli orologi della schermata di blocco ricevono maggiori opzioni di configurazione, e la piattaforma accoglie le Essential Apps, widget creati dalla community e condivisibili attraverso il portale Nothing Playground.

Nothing OS 4.0: ecco i cambiamenti in arrivo

Non mancano interventi mirati a risolvere criticità precedenti. La funzione Lock Glimpse, che mostra contenuti e aggiornamenti direttamente sulla schermata di blocco, era stata criticata per la sua invasività. In risposta ai feedback raccolti durante la beta, su Nothing OS 4.0 per i modelli Phone 3a tale funzionalità sarà disattivata di default, lasciando agli utenti la libertà di decidere se attivarla.

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Il rollout iniziale riguarderà i dispositivi che hanno partecipato alla beta: Nothing Phone 2, Phone 3 e le loro varianti 2a, 2a Plus, 3a e 3a Pro. Inoltre, anche la serie Phone 2 riceverà una novità inedita: la funzione fotografica Stretch, finora riservata al Phone 3. Pur non confermata ufficialmente, è probabile che l’aggiornamento verrà esteso a breve anche ai modelli Phone 3a Lite e ai dispositivi del sub-brand CMF.

Con Nothing OS 4.0, l’azienda non si limita a implementare gli aggiornamenti di Android 16, ma punta a creare un sistema più interattivo e personalizzabile. Nel contesto attuale, tale release rappresenta un tentativo di conciliare funzionalità avanzate, privacy e coinvolgimento della community. Evidenziando, in tal modo, una direzione in cui i produttori come Nothing cercano di rendere gli smartphone strumenti realmente modellabili sulle esigenze degli utenti.