Nothing OS 4.0: arrivano le app di terze parti preinstallate

Con l’arrivo della beta di Nothing OS 4.0 su Phone (3a) e Phone (3a) Pro, l’azienda londinese sta tracciando una nuova direzione per il proprio ecosistema software. Dopo il dibattito acceso attorno alla funzione Lock Glimpse, Nothing conferma ufficialmente un cambio di strategia: d’ora in poi, alcune app di terze parti saranno preinstallate sui modelli non di punta. Una decisione che segna un punto di svolta per il brand di Carl Pei, nato con l’obiettivo di offrire un’esperienza Android essenziale, trasparente e priva di bloatware.

Un cambiamento dettato dai costi e dalla sostenibilità

Nel suo post ufficiale sul blog aziendale, Nothing ha spiegato il contesto di questa scelta. Costruire un marchio indipendente nel settore smartphone — si legge — è un’impresa tutt’altro che semplice: le barriere d’ingresso elevate, le catene di fornitura complesse e la forte pressione concorrenziale impongono soluzioni nuove per restare sostenibili. “Abbiamo dovuto trovare un equilibrio tra la qualità dell’esperienza utente e la necessità di mantenere un modello di business sostenibile,” afferma il team Nothing.

In pratica, la società intende affiancare alle proprie app un numero limitato di applicazioni di terze parti, scelte tra quelle più utilizzate fin dal primo avvio da gran parte degli utenti — esempi espliciti includono Instagram o Spotify. Non si tratta quindi di bloatware generico o invasivo, ma di integrazioni mirate che, in alcuni casi, possono addirittura migliorare l’esperienza d’uso o ottimizzare le prestazioni del sistema.

Lock Glimpse come primo esempio della nuova filosofia

La funzione Lock Glimpse, introdotta nella beta di Nothing OS 4.0, rappresenta il primo passo concreto di questa strategia. Si tratta di una schermata di blocco dinamica che mostra sfondi di alta qualità, contenuti personalizzabili e — potenzialmente — raccomandazioni provenienti da partner selezionati. L’azienda ha tenuto a chiarire alcuni punti fondamentali per evitare fraintendimenti: La funzione è disattivata di default e può essere abilitata manualmente dalle impostazioni o con uno swipe verso sinistra. Gli utenti possono scegliere le categorie di sfondi e, in futuro, anche usare le proprie foto personali.

L’obiettivo, sostiene il team, è sperimentare nuovi modelli di integrazione che permettano di finanziare lo sviluppo di nuove funzionalità software e di mantenere prezzi competitivi senza compromettere la filosofia del marchio.