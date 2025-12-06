Nothing investe altri 5 milioni: un nuovo capitolo per l’azienda

Nothing ha annunciato un nuovo investimento da 5 milioni di dollari, un passo che rientra nella fase avanzata della sua Serie C. La valutazione della società sale a 1,3 miliardi di dollari, segnale di una crescita che ha trasformato un giovane brand indipendente in un nome ormai riconosciuto a livello globale.

Negli ultimi anni l’azienda ha costruito una base hardware molto ampia, mettendo sul mercato smartphone, auricolari e indossabili capaci di distinguersi per design e approccio “trasparente”. Secondo i dati condivisi, Nothing ha superato il miliardo di dollari di ricavi cumulati, con un 2024 chiuso con un incremento del 150%. Numeri che confermano la capacità del marchio di ritagliarsi spazio in un settore competitivo come quello mobile.

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Nothing: il ruolo della community e l’apertura anticipata al nuovo round

L’obiettivo di questi investimenti è però diverso rispetto al passato. Nothing vuole trasformare la propria piattaforma in un sistema pensato per l’intelligenza artificiale, spostando l’attenzione non più soltanto sul prodotto in sé, ma su un’esperienza che unisca software e hardware. I primi dispositivi progettati già con l’AI al centro debutteranno nel corso del 2026, segnando quello che l’azienda definisce il passaggio alla sua “seconda fase”.

Fin dalla nascita del brand, la community ha rappresentato un elemento fondamentale. Nothing ha infatti coinvolto migliaia di piccoli investitori creando un rapporto diretto e quasi “collaborativo” con chi ha creduto nel progetto. Complessivamente, questa partecipazione ha portato nelle casse dell’azienda circa 8 milioni di dollari.

Anche questa volta il coinvolgimento non manca. Nothing ha deciso di mantenere invariato il prezzo delle azioni rispetto alla precedente Serie C, nonostante l’aumento di valore dell’azienda. Una scelta pensata per rendere l’ingresso più accessibile e premiare chi segue il marchio da tempo. Il nuovo round si aprirà il 10 dicembre in early access sulle piattaforme Wefunder e Crowdcube, per poi diventare accessibile a tutti l’11 dicembre. Con questa mossa, Nothing vuole estendere ulteriormente la sua base di sostenitori, mentre prepara il lancio dei dispositivi AI con cui punta a costruire un ecosistema che unisca smartphone, wearable e nuovi prodotti non ancora annunciati.