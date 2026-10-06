Nora EV Metro, la mini Alphard pakistana con motore da 5 CV

Arriva dal Pakistan una piccola monovolume che a prima vista sembra uscita dagli stabilimenti Toyota, ma che con il marchio giapponese non ha nulla a che fare. Si chiama Nora EV Metro ed è il nuovo modello a zero emissioni presentato dal costruttore pakistano Nora EV. Abbina uno stile chiaramente ispirato alle grandi Toyota Alphard e Vellfire a un motore elettrico minuscolo da appena 5 CV. Sarà proposta sia in versione completamente elettrica sia con range extender, con un prezzo di partenza che dovrebbe restare sotto i 10.000 euro.

La scelta di prendere spunto da quei modelli non è casuale. Toyota Alphard e Vellfire sono le monovolume di grandi dimensioni più vendute sul mercato giapponese e la loro popolarità si è allargata ben oltre i confini del Giappone. Nora EV ha così pensato di riprenderne l’immagine e di trasferirla su un formato molto più compatto.

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Lo stile di una Alphard in formato ridotto

Sulla carrozzeria della Metro non compare il logo Toyota, eppure il richiamo è evidente. Nel frontale i fari sono più semplici, ma la calandra enorme e le prese d’aria verticali con finiture cromate rimandano subito alle ammiraglie giapponesi. Anche le superfici della fiancata e il posteriore vanno nella stessa direzione, con il portellone verticale, lo spoiler sul tetto e i fanali triangolari. C’è però una differenza importante. Alphard e Vellfire hanno porte laterali scorrevoli elettriche, mentre la Metro adotta normali porte incernierate per l’accesso ai posti posteriori.

Le somiglianze finiscono quando si guardano le proporzioni, che sono decisamente più contenute. La vettura misura 3.900 mm di lunghezza e risulta quindi più corta delle utilitarie europee del segmento B. Monta inoltre cerchi in lega da 14 pollici, una misura che sembrerebbe più adatta a una kei car.

Anche nell’abitacolo la piccola monovolume cerca di mascherare la sua natura economica. I cinque posti riprendono linee e abbinamenti cromatici ispirati alle auto di fascia alta. La plancia ricorda vagamente l’Hyperscreen di Mercedes ma in realtà è un grande pezzo di plastica con un modesto schermo per l’infotainment al centro. La dotazione comprende connettività Bluetooth, una porta USB, avviamento a pulsante, aria condizionata, alzacristalli elettrici e retrocamera.

Motore da 5 CV e batterie al litio ferro fosfato

Le sorprese proseguono sotto la carrozzeria. Il telaio arriva dalla Cina, ma l’azienda sostiene di averlo riprogettato per adattarlo meglio alle condizioni delle strade dell’Asia meridionale e per migliorare l’ergonomia a vantaggio dei passeggeri più alti. A muovere la Metro è un unico motore elettrico montato al posteriore da 4.000 Watt, pari a soli 5 CV (4 kW). Per la batteria LFP sono previste diverse capacità, cioè 9 kWh, 15 kWh e 23,1 kWh. Con l’accumulatore più grande l’autonomia promessa si colloca tra 250 e 300 km.

Per chi soffre d’ansia da autonomia e non ama attendere i tempi di ricarica, Nora EV intende realizzare in Pakistan una rete di stazioni per la sostituzione rapida delle batterie. Ancora più rilevante è la possibilità di avere la Metro con un sistema range extender, composto da un serbatoio di benzina da 3 litri e da un piccolo generatore che secondo il costruttore aggiunge altri 150 o 180 km di percorrenza.

Gli altri modelli di Nora EV e i prezzi

Il marchio è stato fondato nel 2025 da Nousheen Azhar e Ali Raza. A differenza di altre realtà che si limitano ad assemblare kit importati, l’azienda pakistana sta avviando una produzione locale di componenti come stampati per la carrozzeria e gruppi ottici.

Oltre alla monovolume dall’aria giapponese, la gamma comprende la Nora E30, un piccolo SUV elettrico che riprende il design della precedente generazione di Range Rover, e la Nora Neo, una hatchback pensata per la città. Al momento l’unico modello in vendita è proprio la piccola E30, proposta a partire da 1.889.000 rupie pakistane, circa 6.000 euro, al netto dell’imposta sulle vendite. Per la Metro il costruttore ha promesso un debutto a breve con un prezzo d’attacco inferiore a 3.000.000 di rupie pakistane, pari a circa 9.500 euro.

Fonte: TecnoAndroid