Reacher 6 è ufficiale, Ritchson torna mentre si gira la quinta

Prime Video ha confermato ufficialmente la sesta stagione di Reacher, e lo ha fatto senza nemmeno aspettare che il quinto capitolo finisca di girare. L’annuncio è arrivato il 28 settembre 2026, mentre le telecamere sono ancora accese a Toronto per i nuovi episodi. Insieme al rinnovo è arrivata anche la notizia che i fan aspettavano più di ogni altra, cioè il ritorno di Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher. La piattaforma ha scelto quindi di guardare avanti con decisione, mettendo in cantiere il futuro della serie quando la stagione in lavorazione non è ancora completata.

I numeri che hanno convinto Prime Video

Dietro una scelta così anticipata c’è soprattutto il successo della quarta stagione, che nei primi 28 giorni ha raccolto 66 milioni di spettatori in tutto il mondo. Un risultato che ha superato quello della terza e che ha spinto Prime Video a inserirla tra le cinque stagioni di serie originali più viste nella storia del servizio. Non si tratta di un exploit isolato ma di una crescita costante, che ha dato solidità alla produzione e reso quasi naturale un rinnovo arrivato con largo anticipo rispetto al prossimo debutto.

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Allargando lo sguardo, il quadro diventa ancora più chiaro. Dal lancio avvenuto nel 2022, la serie tratta dai romanzi bestseller di Lee Child ha superato complessivamente i 200 milioni di spettatori nel mondo. C’è poi un dettaglio che racconta molto della natura del progetto, visto che il 58% del pubblico si trova fuori dagli Stati Uniti. Una platea davvero internazionale, che comprende anche l’Italia dove il titolo è disponibile su Prime Video e si è fatto notare più volte nella Top 10 nazionale.

La quinta stagione è già sul set

Prima di arrivare ai nuovi episodi annunciati, però, toccherà al quinto ciclo della serie. Le riprese sono in corso a Toronto e questa volta la storia porterà sullo schermo Make Me, ventesimo romanzo della saga dedicata all’ex militare creato da Child. Prime Video si trova così a gestire due fasi diverse dello stesso progetto nello stesso momento, con una stagione in piena produzione e quella successiva già approvata sulla carta.

Sul fronte creativo non cambia nulla. Nick Santora resta al timone come showrunner e produttore esecutivo, mentre la realizzazione continua a essere affidata a Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios. Il rinnovo rafforza il sodalizio tra le due società attorno a uno dei prodotti seriali più seguiti dell’intero catalogo Prime Video, con Ritchson sempre al centro dell’adattamento televisivo dei libri dello scrittore britannico.

Cosa si sa davvero della sesta stagione di Reacher

Per ora le certezze sulla sesta stagione di Reacher si contano sulle dita di una mano. Oltre alla conferma ufficiale e alla presenza del protagonista, la piattaforma non ha diffuso altri dettagli. Non è stato comunicato quale romanzo verrà adattato e non si conoscono i nomi degli attori che completeranno il cast. Anche la trama è ancora tutta da scoprire, così come il periodo in cui i nuovi episodi arriveranno in streaming.

Lo stesso vale per la lavorazione vera e propria. Prime Video non ha indicato quando partiranno le riprese del sesto capitolo, e al momento non esiste nemmeno una finestra di massima per l’avvio della produzione.

Fonte: TecnoAndroid