Nintendo Switch 2, con Zelda la miglior settimana USA del 2026

Le vendite di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più alto del 2026 e il merito va in buona parte all’edizione speciale 40° anniversario di The Legend of Zelda. A certificarlo sono i dati raccolti da Circana, che descrivono una settimana davvero fuori dal comune per la console di Nintendo, capace di attirare un pubblico ampio proprio grazie al richiamo di una delle saghe più amate di sempre.

A commentare i numeri è stato l’analista Mat Piscatella, che ha spiegato come la versione celebrativa della console abbia spinto verso l’alto le vendite complessive di Switch 2 sul mercato americano. Le sue parole sono piuttosto chiare: “Nintendo Switch 2 Edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda ha contribuito a spingere le vendite totali di Switch 2 negli USA, facendo sì che la console realizzasse la sua migliore settimana del 2026”. Un risultato che conferma quanto il marchio Zelda riesca ancora a smuovere gli acquisti, anche a distanza di decenni dal suo esordio.

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L’effetto si è fatto sentire sull’intero comparto. La spesa per l’hardware negli Stati Uniti è cresciuta dell’81% rispetto alla stessa settimana del 2025, un balzo notevole che va ben oltre il singolo prodotto. Il dato racconta anche la tenuta di un franchise che non sembra aver perso un briciolo del suo fascino e che continua a fare da traino per l’ecosistema Nintendo.

Zelda domina anche nel Regno Unito

Credits: TecnoAndroid

Il successo americano non arriva isolato. In questi stessi giorni si è saputo che il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time si è imposto nel Regno Unito come il miglior lancio dell’anno per quanto riguarda i giochi in formato fisico. Due risultati diversi, su mercati diversi, che però puntano nella stessa direzione e mostrano una serie in grande forma tanto sul fronte delle console quanto su quello dei titoli venduti in scatola.

Proprio su Ocarina of Time c’è però un dettaglio curioso. Presentando le ultime rilevazioni di Circana, Piscatella ha precisato che “la console e gli accessori dell’edizione celebrativa per il 40° anniversario di The Legend of Zelda compaiono nei risultati di ottobre”, mentre il gioco vero e proprio entrerà in classifica soltanto con il report di novembre. Una stranezza che dipende dalle diverse tempistiche con cui vengono raccolti i dati sulle vendite hardware e software, almeno per quanto riguarda il mercato statunitense.

L’arrivo di GTA 6 e il nodo dei prezzi

Lo sguardo del settore, intanto, è già rivolto ai prossimi giorni. Il precaricamento di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S è ormai alle porte e mancano circa dieci giorni al debutto ufficiale del nuovo capitolo firmato Rockstar Games, fissato per il 19 novembre. Inevitabile che l’attenzione si concentri su quello che potrà succedere alle vendite da qui a quella data.

Su questo punto Piscatella ha offerto una lettura interessante rispondendo alle domande dei suoi follower. Secondo l’analista, i prezzi delle console Sony e Microsoft, mai così elevati, stanno avendo un impatto negativo evidente sulle vendite in questo periodo. Proprio per questo ritiene utile osservare con attenzione l’andamento del mercato fino al 19 novembre, quando il gioco di Rockstar arriverà nei negozi.

Il ragionamento è abbastanza semplice. Se l’edizione speciale di Nintendo Switch 2 è riuscita a muovere così tanto il segmento hardware, l’uscita di GTA 6 potrebbe far crescere quei numeri in maniera ancora più netta, convincendo molti nuovi utenti ad acquistare una piattaforma di attuale generazione nonostante i listini alti di PS5 e Xbox Series X|S. Per il momento, però, i dati disponibili raccontano soprattutto la settimana da record di Switch 2, mentre le vendite del remake di Ocarina of Time sul mercato americano verranno conteggiate solo nel report di novembre.

Fonte: TecnoAndroid