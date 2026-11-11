GTA VI su Xbox One via cloud dal Day One, ma c’è un limite

Chi possiede ancora una console della generazione passata e non ha alcuna intenzione di cambiarla proprio adesso può tirare un mezzo sospiro di sollievo, almeno se sotto il televisore c’è una Xbox. GTA VI si potrà giocare anche su Xbox One X e Xbox One S grazie allo streaming. Rockstar Games ha infatti confermato che l’attesissimo titolo, ormai vicinissimo all’uscita, sarà disponibile su Xbox Cloud Gaming fin dal Day One. C’è però un limite piuttosto rilevante da chiarire subito. Gli unici dispositivi compatibili saranno le console Microsoft dell’ultima generazione, ovvero Xbox Series X e Xbox Series S, e quelle della penultima, cioè proprio le One X e One S.

In un periodo non proprio facile, in cui acquistare una macchina nuova non è una priorità per molti, si tratta di una notizia tutt’altro che marginale. Il nuovo capitolo della celebre serie diventa così accessibile anche a una fetta di giocatori che, sulla carta, sarebbe rimasta tagliata fuori. Basterà accendere la vecchia console e avviare il gioco in streaming, senza bisogno di aggiornare l’hardware.

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Una scelta insolita per il cloud gaming di Microsoft

Per i proprietari di Xbox One la novità è senza dubbio positiva, ma lascia comunque un po’ spiazzati. Di solito il servizio di cloud gaming della casa americana non applica restrizioni legate al tipo di dispositivo che l’utente intende usare. PC, browser web, televisori smart e dispositivi mobili rientrano normalmente tra le piattaforme supportate senza particolari distinzioni. Con GTA VI invece il perimetro si restringe in maniera netta e riguarda soltanto le console di Microsoft.

Viene spontaneo chiedersi chi abbia preso questa decisione, se Rockstar oppure Microsoft. Il dubbio è legittimo perché la mossa si discosta parecchio dall’approccio abituale della piattaforma, che ha sempre fatto della libertà di scelta del dispositivo uno dei suoi punti di forza. In ogni caso un dettaglio tecnico è stato chiarito dalla stessa Rockstar. Sulle Xbox One lo streaming avverrà con le stesse impostazioni grafiche previste per la versione destinata a Xbox Series S, quindi quelle più modeste. Chi giocherà dalla vecchia console non potrà dunque contare sulla resa visiva più ricca riservata alla Series X, ma avrà comunque accesso al titolo completo fin dal lancio.

Il vantaggio su Sony e il possibile futuro su PS4

Il supporto a Xbox Cloud Gaming mette Microsoft in una posizione di vantaggio piuttosto evidente rispetto alla storica rivale Sony. La società giapponese, del resto, non dispone di un servizio davvero paragonabile a quello della concorrente. Tecnicamente una soluzione di streaming esiste anche in casa PlayStation, ma il dispositivo di destinazione può essere solo una PS5 oppure un PlayStation Portal. In pratica chi ha ancora una PS4 non ha al momento una strada simile per mettere le mani sul nuovo GTA senza cambiare console.

Il quadro però potrebbe non essere definitivo. Microsoft ha precisato di non aver firmato alcun accordo di esclusiva legato allo streaming del gioco. Se in futuro Sony decidesse di ampliare la lista dei dispositivi compatibili con il proprio servizio, includendo per esempio le PS4, Rockstar potrebbe scegliere di portare GTA VI anche lì.

Fonte: TecnoAndroid