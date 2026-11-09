Videogiochi fisici resistono: sono il 30% dei giochi per console

Le copie fisiche dei videogiochi non sono affatto sparite dalle abitudini dei giocatori più assidui. Una nuova indagine condotta dalla società di ricerca Newzoo, con il sostegno di G2A, ha rilevato che i giochi fisici rappresentano oltre l’11% dei titoli giocati dagli appassionati e arrivano addirittura al 30% dei giochi per console posseduti. “I formati fisici restano parte di questo panorama, nonostante le previsioni sulla loro scomparsa”, ha scritto Alexis Pamboris, direttore della ricerca di Newzoo.

Chi sono i premium gamer e come giocano

Lo studio ha raccolto le risposte di poco più di 6.000 premium gamer distribuiti in modo uniforme su sei mercati: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Polonia, Brasile e Arabia Saudita. La rilevazione si è svolta ad agosto 2026, quindi dopo l’annuncio con cui Sony ha comunicato lo stop al supporto per i nuovi giochi fisici da gennaio 2028. Il campione comprende persone tra i 18 e i 55 anni che giocano almeno una volta al mese su PC o su una console di nona generazione e che nell’ultimo anno hanno provato titoli AA o AAA, acquistati oppure fruiti tramite abbonamenti come PlayStation Plus o Xbox Game Pass. In media ciascuno di loro gioca circa 13,3 titoli l’anno.

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Il rapporto analizza anche il modo in cui questi giochi vengono ottenuti. Il 43% risulta di proprietà, il 19% arriva da un abbonamento e il 38% è costituito da titoli gratuiti, che senza grandi sorprese si confermano il segmento più ampio su tutti i mercati e le piattaforme. Complessivamente l’11% dei giochi giocati è in formato fisico, ma considerando solo quelli acquistati singolarmente la quota sale a poco più del 25,5%. Tra chi usa esclusivamente la console il fisico pesa il 14% contro il 32% del digitale, e restringendo il calcolo ai soli titoli comprati si arriva al 30,4%.

Secondo lo studio il dato può sembrare alto, ma molti di questi giochi sono uscite meno recenti e alcuni sono stati comprati su disco oppure come codice dentro una confezione. Su Nintendo Switch, poi, le cartucce restano molto diffuse. Il fatto di aver conteggiato i giochi posseduti e giocati, non soltanto le novità, spiega anche perché chi gioca solo su PC dichiari un 6% di copie fisiche, probabilmente legato al mercato degli appassionati di retrogaming. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito il fisico tocca il 12% del totale, pari rispettivamente al 27,9% e al 26,6% dei soli giochi posseduti. La fascia più adulta, infine, tende un po’ di più a comprare i titoli anziché affidarsi a un abbonamento e a giocare da supporto fisico.

Perché si comprano ancora i dischi

Chi sceglie il digitale lo fa soprattutto per comodità: accesso immediato, libreria sempre a portata di mano, sconti dedicati ed esclusive disponibili solo online. Le motivazioni di chi acquista giochi fisici sono invece distribuite in modo più equilibrato. In cima c’è la possibilità di giocare senza una connessione internet stabile, seguita dal desiderio di sentirsi proprietari di qualcosa di tangibile e dal risparmio di spazio sulla memoria. Vengono poi la rivendita, lo scambio o il prestito, le edizioni speciali con copertine e contenuti extra, il piacere di esporre la collezione e la tutela nel caso in cui i titoli vengano rimossi, modificati o limitati. Più in basso compaiono l’usato a prezzi ridotti, la voglia di evitare download pesanti, la possibilità di giocare senza un account, le offerte dei rivenditori, i punti fedeltà e la comodità di comprare un gioco durante una giornata di shopping.

La scelta di Sony di abbandonare il formato fisico ha acceso un forte dibattito nel settore. Hideo Kojima si è detto “davvero triste” all’idea di veder sparire i dischi, mentre Kenzo Saruhashi, a capo dello studio giapponese NIS specializzato in JRPG, ritiene che Sony stia “ascoltando i riscontri dei clienti” in mezzo a una polemica ancora accesa. Come molti dirigenti, il papà della prima PlayStation Ken Kutaragi difende invece la decisione, definendo le proteste una “questione di mentalità” e sostenendo che i dischi non siano “economicamente ragionevoli”.

Alcuni analisti temono però che, pur tagliando i costi o aumentando il margine per unità nell’immediato, l’addio ai supporti fisici possa spingere i giocatori più giovani o occasionali verso mobile, titoli gratuiti e PC, che già si prendono una fetta crescente di una torta un tempo dominata dalle console. Una delle principali associazioni britanniche del commercio al dettaglio ha accusato PlayStation di rinunciare a un mercato da circa 370 milioni di euro e di cancellare le “libertà” dei consumatori abbandonando i giochi fisici.

Fonte: TecnoAndroid