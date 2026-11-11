Digital Fairness Act: l’UE contro loot box e abbonamenti trappola

L’Unione Europea sta lavorando a una nuova stretta a tutela dei consumatori e al centro della discussione di queste ore c’è il Digital Fairness Act, una normativa che potrebbe entrare in vigore presto e che punta a mettere un freno a pratiche considerate poco limpide come le loot box, le microtransazioni poco trasparenti e i cosiddetti abbonamenti trappola. Il provvedimento non nasce per un solo settore e ha obiettivi decisamente più ampi, eppure tra gli ambiti che potrebbero esserne toccati figura anche quello dei videogiochi. Ed è proprio questo aspetto ad aver acceso l’attenzione di molti appassionati, che da tempo si interrogano su come certe meccaniche di spesa vengano presentate a chi gioca.

Il punto di partenza è semplice. Il Digital Fairness Act è pensato come uno strumento di tutela dei consumatori nel mondo digitale, quindi il suo campo d’azione va ben oltre le console e i giochi per smartphone. Il fatto che possa riguardare almeno in parte anche l’universo videoludico, però, lo rende un tema caldo per chiunque abbia a che fare con acquisti all’interno di un titolo o con servizi che si rinnovano in modo periodico.

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Loot box e microtransazioni nel mirino

Quando si parla di loot box ci si riferisce a quelle meccaniche che permettono di ottenere contenuti all’interno di un gioco senza sapere in anticipo cosa si riceverà. Proprio questo elemento di incertezza è uno dei nodi su cui la nuova normativa europea potrebbe intervenire, dato che l’obiettivo dichiarato è combattere le pratiche poco chiare nei confronti di chi acquista. Lo stesso discorso vale per le microtransazioni, cioè quei piccoli acquisti che si possono effettuare durante l’esperienza di gioco e che, quando non sono presentati in modo trasparente, rischiano di confondere l’utente. Va precisato che il coinvolgimento del settore videoludico rientra in un quadro più generale. Le regole allo studio non sono state scritte su misura per i videogiochi, ma la loro portata potrebbe estendersi anche a queste dinamiche. Ed è per questo che il dibattito si è fatto particolarmente acceso tra giocatori e addetti ai lavori, interessati a capire fino a che punto la stretta potrà modificare il modo in cui vengono proposti certi contenuti a pagamento.

Gli abbonamenti trappola e la tutela degli utenti

Accanto alle loot box, l’altro grande fronte riguarda gli abbonamenti trappola, ovvero quelle formule che rendono complicato per l’utente orientarsi o uscire da un servizio sottoscritto. Anche in questo caso il principio che guida l’iniziativa dell’Unione Europea è lo stesso, cioè garantire maggiore chiarezza a chi spende denaro online e ridurre il margine per pratiche che sfruttano la scarsa trasparenza. Il Digital Fairness Act si inserisce dunque in una visione complessiva della protezione dei consumatori nel digitale, dove videogiochi, servizi in abbonamento e acquisti integrati finiscono sotto la stessa lente. La normativa potrebbe diventare operativa a breve e, pur avendo mire che vanno oltre il gaming, è destinata a coinvolgere almeno in parte anche le meccaniche come le loot box e le microtransazioni considerate poco trasparenti.

Fonte: TecnoAndroid