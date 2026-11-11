Hyundai Bayon: due schermi da 12,3 pollici e chiave digitale

La nuova Hyundai Bayon cambia passo e lo fa soprattutto all’interno dell’abitacolo, dove tecnologia e comfort compiono un salto in avanti rispetto alla generazione precedente. Il SUV compatto coreano è cresciuto nelle dimensioni e prova a offrire uno spazio interno più ampio e curato, portando a bordo soluzioni digitali che fino a poco tempo fa erano riservate a modelli di categoria superiore.

Vale la pena guardare da vicino cosa è cambiato, partendo dal posto guida per arrivare fino al vano di carico. Le novità della Hyundai Bayon infatti non si fermano agli schermi ma riguardano anche i materiali scelti, lo spazio riservato ai passeggeri e la capacità del bagagliaio, che resta uno dei parametri più osservati da chi cerca un’auto di questo segmento.

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Due schermi da 12,3 pollici e comandi fisici dove servono

L’elemento che salta subito all’occhio è la plancia. La vettura adotta due display da 12,3 pollici, uno dedicato alla strumentazione digitale e l’altro all’infotainment, integrati in un’unica superficie curva dall’aspetto moderno. È una configurazione che dà all’abitacolo un’impronta decisamente più attuale e che segna lo stacco più netto con il passato.

Il sistema multimediale supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, quindi senza bisogno di cavi per collegare il telefono. Tra le dotazioni tecnologiche c’è anche la Hyundai Digital Key 2, che consente di aprire e avviare l’auto usando uno smartphone o uno smartwatch compatibile.

La digitalizzazione però non cancella del tutto i comandi tradizionali. Le funzioni utilizzate più spesso restano raggiungibili attraverso controlli dedicati, una scelta pensata per rendere l’uso più semplice e immediato durante la guida. In base alla configurazione sono disponibili anche la ricarica wireless per il telefono e un impianto audio Bose.

Chi punta sulla versione N Line trova un volante specifico e dettagli dal gusto sportivo. Gli allestimenti più ricchi aggiungono poi l’illuminazione ambientale multicolore, i sedili anteriori riscaldabili e ventilati e, a seconda della configurazione, anche quelli posteriori riscaldabili.

Materiali e finiture più ricercati

L’abitacolo della nuova Hyundai Bayon cerca un’atmosfera più raffinata rispetto alla generazione uscente, senza sacrificare la praticità di tutti i giorni. La plancia alterna superfici morbide e plastiche rigide, mentre sui pannelli porta compaiono inserti in tessuto e zone imbottite che migliorano la sensazione al tatto.

Anche la cura negli assemblaggi contribuisce a trasmettere un’idea di solidità. Colori e rivestimenti cambiano in base alla versione scelta e la N Line si fa notare per un abbinamento più grintoso, con sedili in tessuto e pelle scamosciata accompagnati da dettagli dedicati.

Più spazio per chi siede dietro e bagagliaio da 440 litri

La crescita delle dimensioni porta la lunghezza a 4,25 metri e il passo a 2,6 metri, con un beneficio che si avverte soprattutto sul divano posteriore. La casa coreana dichiara più spazio per le gambe, mentre le prese USB di tipo C e, secondo la dotazione, le bocchette dell’aria dedicate ai passeggeri posteriori rendono più comodi gli spostamenti in compagnia. La seduta è pensata per tre persone, anche se nei viaggi più lunghi la sistemazione ideale resta quella per due adulti.

Sul fronte della capacità di carico il bagagliaio del SUV offre 440 litri. Il valore scende a 397 litri sulla variante full hybrid, che arriverà sul mercato in un secondo momento.

Fonte: TecnoAndroid