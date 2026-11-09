RAM usata negli smartphone nuovi: i produttori tagliano i costi

Il prezzo della RAM continua a salire e il settore degli smartphone sta reagendo in un modo che pochi si aspetterebbero. Alcuni produttori di smartphone hanno iniziato a installare nei dispositivi nuovi dei chip di memoria recuperati da altri apparecchi, così da contenere i costi in una fase in cui questo componente pesa sempre di più sui bilanci. In pratica un telefono che esce dalla fabbrica come nuovo potrebbe montare una memoria che ha già avuto una vita precedente dentro un altro dispositivo. Una soluzione che fa risparmiare, certo, ma che porta con sé qualche interrogativo sulla tenuta nel tempo.

Perché i produttori puntano sulla RAM usata

Alla base di tutto c’è una questione economica piuttosto semplice. Quando il costo delle memorie cresce senza sosta, ogni componente acquistato a prezzo pieno finisce per incidere sul margine di guadagno di chi assembla i telefoni. Recuperare i chip già esistenti significa evitare di comprarne di nuovi e quindi alleggerire la spesa complessiva per ogni unità prodotta. Si tratta di un meccanismo di risparmio che ha una logica precisa: invece di inseguire un mercato sempre più caro, le aziende provano a sfruttare quello che è già disponibile, prelevando le memorie da apparecchi che non servono più al loro scopo originario.

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Il punto interessante è che tutto questo avviene su prodotti venduti come nuovi. Per chi acquista uno smartphone non c’è nessun segnale esterno che indichi la provenienza della memoria, perché si tratta di un componente interno che normalmente nessuno controlla. La scelta resta quindi tutta nelle mani dei costruttori, che valutano caso per caso quanto convenga ricorrere ai chip recuperati rispetto a quelli appena prodotti.

Le previsioni di TrendForce e i dubbi sull’affidabilità

Secondo le stime di TrendForce questa pratica è destinata a diffondersi sempre di più nei prossimi tempi, anche se con numeri contenuti. La società di analisi parla infatti di una crescita costante ma modesta, il che lascia intendere che il riutilizzo delle memorie non diventerà la norma nel mercato dei telefoni. Resterà piuttosto una strada percorsa da una parte dei produttori, probabilmente quelli più esposti agli aumenti di prezzo e con maggiore bisogno di tenere sotto controllo le spese.

Il nodo più delicato riguarda però l’affidabilità. Un chip che ha già lavorato all’interno di un altro dispositivo ha alle spalle un certo numero di ore di funzionamento, e questo inevitabilmente solleva dubbi sulla sua durata una volta trasferito in un nuovo telefono. Non è detto che una memoria riutilizzata si comporti come una appena uscita dalla linea di produzione, ed è proprio su questo aspetto che si concentrano le perplessità. Chi compra un apparecchio nuovo si aspetta infatti che ogni parte abbia la stessa vita davanti, mentre in questo caso una componente fondamentale come la RAM potrebbe partire già con un po’ di usura accumulata.

Tra crescita limitata del fenomeno e possibili problemi sul lungo periodo, il quadro tracciato da TrendForce descrive quindi una tendenza reale ma ancora circoscritta. Gli analisti segnalano esplicitamente i rischi per l’affidabilità legati all’impiego di chip già usati negli smartphone nuovi, indicando proprio questo come il principale limite di una soluzione nata per far fronte al rincaro continuo delle memorie.

Fonte: TecnoAndroid