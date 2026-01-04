Nintendo eShop, continuano i fantastici sconti per l’anno nuovo

Il colosso del gaming Nintendo continua a stupire gli utenti. Dopo le offerte dedicate alla fine del 2025, l’azienda ha reso disponibile su Nintendo eShop una nuova promozione di rilievo. Anche con quest’ultima, gli utenti potranno accedere e acquistare tantissimi nuovi titoli con dei prezzi davvero eccezionali. Gli sconti sono sorprendenti e riguardano sia videogiochi per la Nintendo Switch sia videogiochi per la nuova Nintendo Switch 2.
Nintendo eShop, tanti nuovi sconti per l’inizio dell’anno nuovo
Il colosso del gqming Nintendo sta proponendo tantissimi nuovi sconti di rilievo su Nintendo eShop. Questi seguono i già favolosi sconti resi disponibili per la fine dell’anno 2025. Anche ora, quindi, gli utenti potranno accedere a tanti videogiochi e potranno acquistarli senza spendere una fortuna. Vi riportiamo qui di seguito alcune delle offerte e tre più interessanti proposte sullo store.
- Tomb Raider: Definitive Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 14,55euro contro gli iniziali 18,90 euro
- Red Dead Redemption: Nintendo Switch 2™ Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 24,99 euro contro gli iniziali 49,99 euro con uno sconto complessivo pari al 50%
- Jurassic World Evolution: Complete Edition per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 5,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro euro con uno sconto complessivo pari al 90%
- EA SPORTS FC™ 26 Ultimate Edition per Nintendo Switch 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 27,99 contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 70%
- Mario + Rabbids® Kingdom Battle per Nintendo Switch, proposto ad un prezzo scontato pari a 7,99 euro contro gli iniziali 39,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – Nintendo Switch™ 2 Edition per Nintendo Switch 2, proposta ad un prezzo scontato pari a 11,20 euro contro gli iniziali 28 euro con uno sconto complessivo pari all’80%
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per Nintendo Switch 2, proposto ad un prezzo scontato pari a 39,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto complessivo pari al 42%