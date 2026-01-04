Nintendo eShop, continuano i fantastici sconti per l’anno nuovo

Il colosso del gaming Nintendo continua a stupire gli utenti. Dopo le offerte dedicate alla fine del 2025, l’azienda ha reso disponibile su Nintendo eShop una nuova promozione di rilievo. Anche con quest’ultima, gli utenti potranno accedere e acquistare tantissimi nuovi titoli con dei prezzi davvero eccezionali. Gli sconti sono sorprendenti e riguardano sia videogiochi per la Nintendo Switch sia videogiochi per la nuova Nintendo Switch 2.

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Nintendo eShop, tanti nuovi sconti per l’inizio dell’anno nuovo

Il colosso del gqming Nintendo sta proponendo tantissimi nuovi sconti di rilievo su Nintendo eShop. Questi seguono i già favolosi sconti resi disponibili per la fine dell’anno 2025. Anche ora, quindi, gli utenti potranno accedere a tanti videogiochi e potranno acquistarli senza spendere una fortuna. Vi riportiamo qui di seguito alcune delle offerte e tre più interessanti proposte sullo store.