Jurassic Park: Survival, gli sviluppatori mostrano i segreti di Isla Nublar

L’annuncio di Jurassic Park: Survival ha fatto emozionare gli appassionati della saga giurassica. Il titolo si preannuncia come un gioco dallo stampo action/adventure con la possibilità di esplorare in prima persona le location viste nel film di Steven Spielberg uscito nel 1993.

Le poche sequenze di gameplay mostrate promettono alti livelli di adrenalina. Infatti, la storia è ambientata su Isla Nublar poche ore dopo gli eventi di Jurassic Park, con i dinosauri a piede libero sull’isola. Impersonando Maya Joshi, una scienziata della InGen, bisognerà trovare un modo per fuggire dal caos, evitando i predatori che si sono impossessati delle strutture della InGen.

Le speranze per Jurassic Park: Survival erano altissime ma a distanza di oltre un anno dal trailer di annuncio, se ne erano perse le tracce. Per fortuna, gli sviluppatori sono intervenuti rilasciando un interessante filmato che svela il dietro le quinte dello sviluppo.

Gli sviluppatori tornano a parlare di Jurassic Park: Survival, il titolo si preannuncia adrenalinico e fedele al film

All’interno del filmato, gli sviluppatori di Sabre hanno sottolineato come il film originale e i reali oggetti di scena siano stati la principale ispirazione per Jurassic Park: Survival. L’obiettivo è quello di creare un titolo che possa incarnare l’anima della pellicola ma, al tempo stesso, consentire ai giocatori di vivere appieno quel mondo.

Il team di sviluppo ha ricreato meticolosamente Isla Nublar, le strutture della InGen e i dinosauri anche grazie alla collaborazione con Universal Picture che ha messo a disposizione il materiale originale. Il film è stato analizzato nel dettaglio e hanno aiutato anche gli archivi del film e le foto della produzione. In questo modo, ogni elemento a schermo apparirà esattamente dove dovrebbe essere. L’esplorazione sarà un elemento centrale del gameplay così come la furtività, considerando che la protagonista sarà continuamente braccata dai dinosauri ormai liberi sull’isola.

Jurassic Park: Survival è in fase di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. L’arrivo di questo nuovo video a distanza di un anno e mezzo dal trailer di annuncio, lascia intuire che presto potrebbe essere svelata la data di uscita del titolo.