Nintendo prepara una nuova esclusiva per Switch 2: ecco quale sarà

L’annuncio ufficiale di Nintendo non è ancora arrivato, ma qualcosa comincia a muoversi sul fronte Switch 2. Un dettaglio sfuggito su LinkedIn ha riacceso le ipotesi su quello che potrebbe essere uno dei primi titoli esclusivi della nuova console Nintendo. A inserirlo è stato Taksehi Maruyama, sviluppatore specializzato in modellazione 3D, con alle spalle collaborazioni con nomi come SEGA, Square Enix e Cygames.

Nella descrizione della sua ultima esperienza lavorativa, Maruyama indica di aver lavorato, da gennaio ad aprile 2025, al seguito di un RPG tattico di Nintendo destinato a Switch 2. Nessun altro dettaglio, ma tanto basta per attirare l’attenzione.

Fire Emblem resta l’opzione più credibile

La definizione è piuttosto chiara: si parla di un gioco di ruolo con meccaniche tattiche, appartenente a una proprietà intellettuale di Nintendo. Non sono molti i titoli che rientrano in questa descrizione, e tra questi Fire Emblem è senza dubbio il più riconoscibile e rilevante.

L’ultima uscita della serie, Engage, risale a gennaio 2023. Prima ancora, Three Houses aveva raccolto consensi sia tra i fan di lunga data che tra chi si avvicinava per la prima volta al genere. Da allora sono passati oltre due anni, un tempo sufficiente per ipotizzare un nuovo capitolo pronto ad accompagnare il debutto della prossima console.

Al contrario, titoli come Advance Wars – per quanto strategici – mancano dell’elemento ruolistico e non godono della stessa forza commerciale. Il remake 1+2: Re-Boot Camp, uscito nel 2023 dopo diversi rinvii, ha avuto un impatto piuttosto tiepido.

Il Nintendo Direct potrebbe confermare tutto

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un Nintendo Direct entro fine luglio. Se le tempistiche fossero confermate, il presunto nuovo Fire Emblem potrebbe essere uno dei titoli di punta annunciati per Switch 2, affiancato magari da altre produzioni first-party. Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma il nome di Maruyama potrebbe aver svelato qualcosa prima del previsto.