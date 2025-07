Nintendo eShop, arrivano i super Saldi Estivi

Anche il colosso nipponico Nintendo sta preparando il suo Nintendo eShop per accogliere tanti nuovi sconti ed offerte di rilievo. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha proposto la nuova promozione dei Saldi Estivi. Quest’ultima prevede numerosi videogiochi di successo, con sconti folli pari in alcuni casi anche am 95%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Nintendo eShop, iniziano sullo store i nuovi Saldi Estivi con tante occasioni

In questi ultimi giorni il colosso nipponico Nintendo ha reso disponibile su Nintendo eShop una nuova super promozione. Come già accennato in apertura, infatti, è arrivata la promo dei Saldi Estivi che prevede tante occasioni di rilievo. Si tratta di saldi sorprendenti che arrivano in alcuni casi addirittura fino al 95%. Tra questi, c’è ad esempio il videogioco denominato Figment. Quest’ultimo è infatti proposto con questo ad un prezzo folle di soli 0,99 euro, contro il suo prezzo inzuale di 19,99 euro.

C’è poi in super sconto anche il videogioco denominato Sid Meier’s Civilization VI. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo pari a 29,99 euro, ma con la promozione di Nintendo, gli utenti lo potranno acquistare ad un prezzo di appena 5,99 euro. Con un notevole sconto pari all’80% c’è poi il videogioco della saga del mondo giurassico. Si tratta del videogioco denominato Jurassic World Evolution: Complete Edition. Quest’ultimo è infatti proposto ad un ottimo prezzo di soli 11,99 euro, contro il suo prezzo di listino di 59,99 euro.

Come sempre, queste sono soltanto alcune delle occasioni che è possibile trovare al momento su Nintendo eShop. Ci sono infatti tantissimi altri videogiochi super interessanti che gli utenti possessori di una Nintendo Switch oppure di una Nintendo Switch 2 potranno acquistare a dei prezzi decisamente convenienti. Ricordiamo però che la promozione dei Saldi Estivi è limitata nel tempo. Gli utenti interessati potranno infatti sfruttarla soltanto fino alla giornata del prossimo 3 agosto 2025.