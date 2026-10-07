Nikon Comedy Wildlife 2026: tra i finalisti dei rettili con “la parrucca”

Ridere è una cosa del tutto naturale, e a quanto pare gli animali lo sanno benissimo. Lo confermano i finalisti del Nikon Comedy Wildlife 2026, una selezione di scatti che raccoglie il meglio e insieme il più assurdo di ciò che la natura sa offrire a chi ha la pazienza di aspettare con la macchina fotografica pronta. Tra le immagini arrivate all’ultima fase compaiono vasche da bagno ricavate da un fiore di banano, uccelli con una faccia da pesce e rettili che sembrano indossare una parrucca.

Basta questo piccolo elenco per capire il tono della competizione. Qui nessuno insegue la foto perfetta nel senso più classico del termine, quella con la luce ideale e il soggetto immobile in una posa solenne. L’obiettivo è un altro ed è molto più difficile da centrare, cioè l’attimo in cui un animale, senza alcuna intenzione, si trasforma nel protagonista di una scena comica. Ed è proprio questo che rende la fotografia naturalistica di questo concorso così diversa da tutto il resto.

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Il fascino dell’assurdo nel Nikon Comedy Wildlife

Chi passa del tempo a osservare la fauna selvatica lo sa bene. I momenti buffi non si possono programmare, arrivano all’improvviso e durano una manciata di istanti, spesso troppo pochi per riuscire a fermarli in uno scatto. Le immagini scelte tra i finalisti 2026 nascono esattamente da lì, da quella frazione di secondo colta nel momento giusto e trasformata in qualcosa che strappa un sorriso a chiunque la guardi.

Prendiamo la vasca da bagno nel fiore di banano. Già l’idea basta a evocare una scena quasi domestica, un animale che si concede un bagno dentro un elemento vegetale del tutto inatteso, come se avesse scovato una piccola spa privata nel mezzo della vegetazione. È il classico scatto che diverte prima ancora di capire bene cosa si stia osservando, e forse sta proprio qui la sua forza.

Il bello di una rassegna come il Nikon Comedy Wildlife è che mostra il lato più leggero del mondo animale. Lontano dalle immagini drammatiche o maestose a cui i documentari ci hanno abituati, questi scatti raccontano creature colte in atteggiamenti che sembrano usciti da una vignetta. E la cosa sorprende sempre un po’, perché nessuno di quei soggetti stava davvero cercando di far ridere.

Uccelli dal muso di pesce e rettili con la parrucca

Poi ci sono gli uccelli con la faccia da pesce, probabilmente tra i protagonisti più curiosi di questa selezione. Il solo pensiero di un volatile che per un istante sembra aver preso in prestito i lineamenti di un abitante dei fondali è sufficiente a incuriosire. In casi come questo contano tantissimo l’angolazione e il tempismo, due ingredienti che possono stravolgere completamente il modo in cui un animale appare davanti all’obiettivo.

Tra i finalisti del concorso non mancano nemmeno i rettili, che di solito si associano a un’aria seria e quasi impassibile. Stavolta però l’immagine che li riguarda gioca proprio sul contrasto. Un rettile che sembra sfoggiare una parrucca ha qualcosa di irresistibilmente ridicolo, un po’ come vedere un personaggio austero presentarsi a una festa con un’acconciatura improbabile. Ed è anche grazie a scatti del genere che la selezione dei finalisti del Nikon Comedy Wildlife 2026 mette insieme vasche di fiori di banano, uccelli dal muso di pesce e rettili con la parrucca.

Fonte: TecnoAndroid