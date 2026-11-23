Con Nike Tuned Air il marchio americano punta a cambiare il modo in cui una scarpa assorbe gli impatti, perché la stessa unità ammortizzante potrà essere morbida in alcune zone e più rigida in altre. Non è una sorpresa che arrivi proprio da Nike, visto che parliamo di un’azienda che da sempre fa un uso intenso della tecnologia nella progettazione delle sue calzature. Basta pensare ai modelli con autolacci o alle tecniche innovative di stampa 3D che negli anni hanno accompagnato l’evoluzione del colosso dello sport. È anche per questo che il brand piace sia a chi cerca un paio di scarpe da sfoggiare sia a chi ne ha un bisogno concreto quando si allena o gareggia.

Perché tallone e avampiede chiedono risposte diverse

Il punto di partenza di Tuned Air è un dettaglio che chi corre conosce bene anche senza pensarci troppo. In molte falcate il tallone tocca terra per primo, mentre l’avampiede entra in azione più tardi, nel momento in cui si spinge per fare il passo successivo. Sono due fasi diverse dello stesso movimento e di conseguenza le due aree della scarpa possono avere esigenze differenti. Una zona deve accogliere l’impatto, l’altra deve accompagnare la spinta. Fino a oggi questa distinzione si gestiva in vari modi, ma l’obiettivo di Nike con la nuova soluzione è ottenere tutto dentro un’unica unità ammortizzante, senza doverla spezzare in componenti separati.

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In pratica la suola verrà “accordata” a seconda di come deve lavorare, distribuendo aree più cedevoli e aree più compatte lungo tutta la pianta del piede. Il nome stesso della tecnologia richiama proprio questa idea di regolazione fine, quasi come si fa con uno strumento musicale. Le prime scarpe che adotteranno la novità saranno pensate per la corsa e il loro arrivo è previsto per la fine del 2027. Bisognerà quindi aspettare ancora un po’ prima di vederle ai piedi dei runner.

Come nasce una camera d’aria su misura

Per arrivare a questo risultato Nike ha dovuto rivedere il modo in cui unisce gli strati della camera d’aria. Qui entra in scena un elemento che a prima vista sembra lontano dal mondo delle sneaker, cioè un inchiostro applicato tramite stampa digitale. Questo inchiostro ha un compito preciso perché stabilisce in quali punti i fogli devono aderire tra loro durante la laminazione, il processo con cui gli strati vengono uniti. Dove i fogli si saldano la struttura resta compatta. Nelle aree che invece rimangono separate si formano delle tasche, ed è lì che si gioca la partita dell’ammortizzazione.

Il bello del sistema sta nella sua flessibilità. Modificando il disegno di quelle zone diventa possibile cambiare la forma e le dimensioni delle cavità interne, e quindi regolare la risposta che la suola offre sotto il piede. Il lavoro può essere calibrato dal tallone fino alla punta, con un controllo molto più preciso rispetto a una camera d’aria uniforme. Una tasca più ampia si comporterà in un certo modo, una più piccola o con una geometria diversa reagirà in maniera differente. Tutto parte da quel disegno stampato in digitale che fa da mappa per l’intera struttura.

Con Nike Tuned Air l’azienda sposta quindi la personalizzazione dell’ammortizzazione direttamente nella fase produttiva della camera d’aria, che diventa un unico pezzo capace di comportarsi in modo diverso a seconda della zona. I primi modelli dedicati alla corsa che sfrutteranno questa tecnologia sono attesi sul mercato verso la fine del 2027.

Fonte: TecnoAndroid