Il nome di Plutone non è uscito da un osservatorio né da una lunga riunione di esperti, ma dalla fantasia di una bambina di 11 anni. Quando quel piccolo corpo celeste venne scoperto nel 1930, fu proprio lei a proporre come chiamarlo, con un suggerimento ispirato agli dei romani e ai racconti che il padre le faceva. Un’idea nata quasi per gioco, dentro casa, che ha finito per accompagnare uno degli oggetti più lontani del sistema solare fino ai giorni nostri. Sembra una di quelle storie troppo belle per essere vere, eppure è andata proprio così. Dietro un nome che oggi tutti conoscono, studiato a scuola e citato in documentari, libri e manuali di astronomia, non c’è un calcolo scientifico ma l’immaginazione di una ragazzina che aveva ascoltato con attenzione le storie di famiglia. Le divinità dell’antica Roma, raccontate dal padre, sono diventate la scintilla per battezzare un mondo appena entrato nelle mappe del cielo.

Uno degli ultimi arrivati nel sistema solare

Plutone è stato tra gli ultimi corpi del sistema solare a essere individuati, e questo spiega in parte il fascino che lo circonda da quasi un secolo. Al momento del primo avvistamento era considerato a tutti gli effetti un pianeta, il nuovo membro di una famiglia che sembrava ormai completa. Nessuno all’epoca immaginava che quella classificazione sarebbe stata messa in discussione molti anni più tardi.

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La scoperta del 1930 aveva quindi un peso enorme. Non si trattava di un semplice puntino in più nel cielo ma di un pianeta vero e proprio, almeno secondo le conoscenze del tempo. Ecco perché la scelta del nome assumeva un valore particolare. E il fatto che a suggerirlo sia stata una bambina di 11 anni rende l’intera vicenda ancora più curiosa, quasi un piccolo capitolo di storia della scienza che ha il sapore di un racconto della buonanotte.

La proposta, legata alla tradizione degli dei romani, si inseriva perfettamente nel solco dei nomi già scelti per gli altri pianeti. Un’intuizione semplice e coerente, frutto di una mente giovane ma evidentemente ben nutrita dalle storie ascoltate in famiglia, che ha saputo trovare la parola giusta nel momento giusto.

Dal 1930 al 2006, quando arrivò il declassamento

Per decenni Plutone è rimasto il nono pianeta, l’ultimo della fila, quello più remoto e misterioso. Generazioni di studenti lo hanno imparato così, inserito in fondo all’elenco che parte da Mercurio. Poi però le cose sono cambiate, e non senza discussioni.

La riclassificazione come pianeta nano è arrivata nel 2006, al termine di un confronto molto acceso tra gli astronomi. Un dibattito tutt’altro che pacifico, che ha diviso la comunità scientifica e ha portato a ridisegnare i confini di ciò che può essere definito pianeta. Alla fine la decisione è stata presa e quel corpo celeste lontano ha perso il titolo che deteneva da oltre settant’anni.

Il cambio di status, però, non ha toccato il nome. Quello è rimasto lo stesso, intatto, esattamente come lo aveva immaginato quella ragazzina nel 1930 pensando alle divinità romane e ai racconti del padre. Oggi Plutone figura ufficialmente tra i pianeti nani del sistema solare, con il nome scelto da una bambina di 11 anni.

Fonte: TecnoAndroid