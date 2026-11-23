Perseverance, il rover della NASA che a metà ottobre aveva stabilito il record di distanza percorsa su Marte, si ritrova adesso fermo ai box. A circa due settimane da quel traguardo l’agenzia spaziale statunitense ha rilevato un problema tecnico legato alla trasmissione radio e ha deciso di sospendere temporaneamente le attività scientifiche del veicolo. Nello stesso periodo è arrivata anche la conferma di un altro guasto, del tutto indipendente, a bordo di Mars Odyssey, lo storico orbiter che da moltissimi anni gira attorno al Pianeta Rosso.

Il silenzio del sistema radio UHF di Perseverance

Tutto è cominciato il 30 ottobre. Il sistema radio UHF principale del rover ha smesso di inviare al computer di bordo la consueta serie di ping, quei segnali periodici che servono a confermare che tutto procede regolarmente. Dopo circa 100 secondi di assenza di segnale, pari a 25 ping consecutivi mancati, il computer ha fatto esattamente quello per cui era stato programmato. Ha attivato il sistema di protezione, ha spento la radio principale e ha acceso quella secondaria. A quel punto il veicolo è entrato in modalità di sicurezza e tutti i sistemi non essenziali sono stati disattivati.

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La storia però non finisce qui. Una volta riportato Perseverance fuori dalla modalità di sicurezza, i tecnici della NASA hanno studiato con attenzione i dati diagnostici ricevuti e hanno scoperto un secondo intoppo. Anche la radio UHF di riserva non si comportava come avrebbe dovuto, visto che trasmetteva più o meno a metà della potenza prevista. La scelta è stata quindi quella di mettere da parte entrambi gli apparati, così da avere il tempo di valutare le possibili cause dei malfunzionamenti e capire se uno dei due, oppure tutti e due, possano essere considerati affidabili per riprendere le operazioni.

Nel frattempo il rover non è rimasto isolato. Per dialogare con il Deep Space Network della NASA utilizza ora la banda X della sua antenna ad alto guadagno, un collegamento che funziona ma che offre una velocità di trasmissione dati decisamente più bassa. Proprio per questo motivo le attività scientifiche sono state congelate e tutta la larghezza di banda disponibile viene riservata ai dati diagnostici. Durante questa pausa il veicolo non scatterà nuove immagini con le sue fotocamere.

Mars Odyssey e la ruota di reazione che ha smesso di funzionare

Il secondo problema riguarda Mars Odyssey e non ha alcun legame con quanto accaduto al rover. All’inizio di novembre è stato individuato il malfunzionamento di una ruota di reazione dell’orbiter. A bordo ce ne sono quattro in tutto e il loro compito è modificare il momento angolare del veicolo generando una coppia che lo fa ruotare, lavorando insieme ai propulsori per gestirne l’orientamento.

Il quadro è complicato da un precedente piuttosto pesante, perché una delle quattro ruote è già fuori uso dal 2013. Per orientare correttamente la sonda ne servono almeno tre, e con il nuovo guasto quella soglia non è più garantita. L’orbiter può contare ormai soltanto sui propulsori, che però consumano propellente, nello specifico idrazina, e le scorte basteranno al massimo per due mesi. Gli strumenti scientifici sono già stati spenti. Con due ruote di reazione fuori gioco, l’esaurimento del propellente renderà impossibile puntare i pannelli solari verso il Sole. In quel momento Mars Odyssey concluderà definitivamente la propria missione, dopo oltre 25 anni di attività.

Fonte: TecnoAndroid