La Cina ha avviato ufficialmente i preparativi per Tianwen 4, una missione diretta verso Giove che punta a portare un lander robotico su Callisto, una delle lune più affascinanti e misteriose del gigante gassoso. Il programma non si limita a un semplice passaggio ravvicinato. L’idea è quella di affiancare a un orbiter un modulo capace di posarsi sulla superficie del satellite, così da studiarne la struttura e indagare la possibile presenza di un oceano sotterraneo nascosto sotto la crosta.

Si tratta di un obiettivo decisamente ambizioso, e Pechino sembra intenzionata a fare sul serio. Il nome scelto colloca il progetto dentro la famiglia Tianwen, la serie di missioni con cui il Paese sta costruendo passo dopo passo la propria presenza nell’esplorazione del Sistema Solare. Questa volta però la destinazione è molto più lontana e il bersaglio scientifico decisamente più sfuggente.

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Orbiter e lander, una coppia pensata per Callisto

La struttura di Tianwen 4 si basa su due elementi che lavorano insieme. Da una parte c’è l’orbiter, il veicolo che resta in orbita e osserva dall’alto, raccogliendo dati sull’ambiente gioviano e sulla luna scelta come obiettivo. Dall’altra c’è il lander, il protagonista più atteso, quello che dovrebbe scendere fisicamente su Callisto e osservare il terreno da vicino.

La differenza tra le due prospettive non è un dettaglio. Guardare un mondo dall’orbita permette di mapparlo nel suo insieme, mentre toccarne il suolo apre la possibilità di studiare la superficie con un livello di precisione che nessuna osservazione a distanza può garantire. Combinare entrambi gli approcci significa avere un quadro molto più completo del satellite, sia dall’esterno sia direttamente sul posto.

Portare un modulo robotico fino al sistema di Giove e farlo atterrare su una delle sue lune rappresenta comunque una sfida tecnica di primo piano. Le distanze in gioco sono enormi e la riuscita di un’operazione del genere richiede una pianificazione accurata in ogni fase, dal viaggio fino alla discesa finale.

Il mistero di un oceano sotto la crosta

Il vero cuore scientifico della missione riguarda quello che potrebbe trovarsi sotto i piedi del lander. Tra gli obiettivi dichiarati c’è infatti lo studio di un possibile oceano sotterraneo su Callisto, un’ipotesi che rende questa luna particolarmente interessante agli occhi degli scienziati. Proprio questa incertezza contribuisce all’aura di mistero che circonda il satellite.

Capire se sotto la crosta si nasconda davvero una massa d’acqua è una domanda che va ben oltre la semplice curiosità. Un ambiente del genere cambierebbe in modo significativo la percezione di questo corpo celeste e del suo ruolo all’interno del sistema gioviano. Per questo motivo la combinazione tra le misurazioni dall’orbita e quelle effettuate in superficie assume un peso così rilevante nel progetto.

Con Tianwen 4 la Cina sceglie quindi di puntare su una delle lune meno raccontate di Giove, affidando a un orbiter e a un lander il compito di esplorarne la superficie e di cercare tracce di quell’oceano che potrebbe celarsi nelle sue profondità. I preparativi sono ufficialmente partiti e la missione è entrata nella sua fase di sviluppo.

Fonte: TecnoAndroid