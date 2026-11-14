NFL Game Pass, Season Pro a 49,99 euro con la nuova promo DAZN

DAZN ha lanciato nelle ultime ore una nuova promozione sull’NFL Game Pass pensata per chi vuole seguire il resto della stagione 2026 di football americano spendendo meno. Gli sconti riguardano i piani Season Pro e Season Pro Ultimate, cioè gli abbonamenti che permettono di vedere tutte le partite della National Football League, la massima lega professionistica statunitense, e restano attivi solo per un periodo limitato.

Il contesto è quello della partnership decennale firmata tra DAZN e la NFL a inizio 2023. Grazie a quell’accordo anche il campionato NFL 2026 arriva in diretta streaming in Italia e in quasi tutto il mondo attraverso la piattaforma, che in oltre 200 mercati propone in esclusiva il Game Pass, il pacchetto che apre le porte a tutti gli incontri della stagione.

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Come succede ogni anno, il costo dei piani Season Pro cala in modo dinamico man mano che il campionato prosegue, in proporzione alle giornate che mancano. Fino al 9 novembre 2026 DAZN aveva riproposto una formula con i primi 7 giorni di prova gratuita, aggiornando anche i listini. Season Pro costava 104,99 euro in un’unica soluzione oppure 38,99 euro al mese, mentre Season Pro Ultimate era fissato a 124,99 euro in soluzione unica o a 46,99 euro mensili. Per le formule mensili il pagamento era stato ridotto a 3 rate uguali al posto delle 4 previste in precedenza.

Dal 10 novembre 2026 la musica è cambiata di nuovo, con prezzi scontati ancora più bassi sia per la versione mensile sia per quella annuale con pagamento unico. Sulla carta la promozione viene indicata come valida solo per i piani stagionali pagati in un colpo solo, ma nei fatti sono scesi anche i costi delle formule mensili, sempre suddivise in 3 rate identiche. Le offerte durano fino al 23 novembre 2026, salvo eventuali modifiche. Nessuna novità invece per Weekly Pro e Weekly Pro Ultimate, gli abbonamenti che garantiscono l’accesso ai contenuti NFL per appena 7 giorni.

Quanto costano adesso i piani Season Pro dell’NFL Game Pass

Entrambi i pacchetti in promo consentono di seguire l’intera stagione NFL fino al 31 luglio 2027. Per chi sceglie il pagamento in un’unica soluzione Season Pro scende a 49,99 euro rispetto ai 104,99 euro precedenti, mentre Season Pro Ultimate passa da 124,99 a 69,99 euro.

Anche le rate mensili si alleggeriscono parecchio. Season Pro costa ora 18,99 euro al mese invece di 38,99 euro, mentre Season Pro Ultimate si attesta a 25,99 euro mensili contro i 46,99 euro di prima. In tutti e due i casi il pagamento resta diviso in 3 rate uguali.

Le differenze tra Season Pro e Season Pro Ultimate

I due abbonamenti danno accesso agli stessi contenuti di base, quindi tutte le partite della NFL compresi i playoff e la finale del Super Bowl LXI, con la possibilità di scaricare i video per guardarli offline. La versione Ultimate aggiunge però diversi extra. Tra questi ci sono i feed alternativi come TNF Prime Vision con Next Gen Stats e Manning Cast, la funzione Multiview per seguire fino a 4 partite insieme sullo stesso schermo e il supporto a HDR e audio surround Dolby 5.1 per alcuni match, in particolare Thursday Night Football, Sunday Night Football, le gare principali dei playoff e il Super Bowl LXI. Completano il quadro la partecipazione alle estrazioni per i biglietti delle partite internazionali e un codice sconto del 15% da usare una sola volta sul merchandising ufficiale dell’NFL Shop.

Cambia anche la gestione dei dispositivi. Con Ultimate si può guardare lo streaming su un massimo di 5 schermi in contemporanea, anche collegati a 2 reti Internet diverse, mentre il Season Pro base si ferma a 2 dispositivi simultanei che devono usare lo stesso indirizzo IP.

Su DAZN Italia il Game Pass si può attivare come pacchetto autonomo, senza bisogno di un abbonamento alla piattaforma, oppure in aggiunta a un piano già attivo. Include tutte le partite live e on demand, playoff e Super Bowl LXI compresi, oltre a NFL RedZone, NFL Network, highlights, programmi originali, contenuti esclusivi come “Game in 40” e “Sunday in 60” e documentari. Chi ha un abbonamento DAZN Sports, Full o Family senza il Game Pass vede invece solo una parte dell’offerta, cioè alcune partite in diretta ogni settimana, i playoff, il Super Bowl LXI e il canale NFL Network con NFL RedZone. In Italia e in altri mercati, infine, ogni settimana una partita viene trasmessa gratis tramite la modalità DAZN Freemium.

Fonte: TecnoAndroid