Wuling arriva in Italia con Y3 Max e Y8 Max: Kngloo apre due flagship store a Milano e Roma

Il mercato automobilistico italiano si prepara ad accogliere un nuovo marchio cinese. Wuling debutta in Italia attraverso Kngloo, importatore e distributore ufficiale dei suoi veicoli in Europa, che avvia le attività nel nostro Paese con due flagship store, situati a Milano e Roma. L’offerta iniziale comprende due modelli ibridi plug-in pensati per esigenze differenti: un SUV destinato anche agli spostamenti urbani e una monovolume con sette posti.

L’arrivo sul mercato italiano rappresenta il primo passaggio di un piano di espansione commerciale più ampio. Kngloo intende infatti aumentare progressivamente la propria presenza sul territorio, coinvolgendo concessionari locali e costruendo una rete di dealer partner in diverse aree della penisola.

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Wuling Y3 Max: SUV ibrido plug-in per la città e i viaggi

Il primo modello della gamma è Wuling Y3 Max, un SUV ibrido plug-in che combina una carrozzeria versatile con una motorizzazione pensata per alternare gli spostamenti quotidiani ai tragitti più lunghi. La vettura si rivolge in particolare a giovani coppie e famiglie, con un’impostazione che mette insieme comfort e funzionalità. Tra i dati comunicati dal produttore figura un’autonomia combinata dichiarata di 1.100 chilometri, un valore che comprende l’utilizzo delle diverse fonti di alimentazione del sistema ibrido plug-in.

Y8 Max: monovolume con sette posti e modalità Living

Accanto al SUV arriva Wuling Y8 Max, una monovolume ibrida plug-in con configurazione a sette posti. Il modello è progettato per chi ha bisogno di un abitacolo spazioso e adattabile, dalle famiglie ai professionisti del trasporto. Una delle caratteristiche evidenziate da Kngloo è la modalità Living, che permette di sfruttare gli interni come ambiente multifunzionale. La configurazione è pensata per offrire maggiore flessibilità durante gli spostamenti e può risultare utile anche a chi viaggia con animali domestici.

Kngloo punta ad ampliare la rete commerciale italiana

I due showroom di Milano e Roma costituiscono il punto di partenza delle attività nel nostro Paese. La strategia prevede nuove collaborazioni con dealer partner locali, così da estendere progressivamente la distribuzione e rendere i veicoli Wuling disponibili in un numero crescente di aree. Il progetto italiano fa parte di una struttura europea che comprende già Italia, Spagna, Francia e Portogallo, con oltre 60 punti vendita complessivi. Kngloo dispone inoltre di sedi a Shanghai e New York. Secondo Long Yijun, CEO dell’azienda, il percorso di crescita punta a costruire una presenza stabile in Europa attraverso partnership commerciali e un’offerta calibrata sulle esigenze dei singoli mercati.

Elena Liao, Country Manager di Kngloo Italia, ha sottolineato l’importanza di sviluppare un’identità riconoscibile nel nostro Paese, lavorando sulla collaborazione con i concessionari e sulla relazione con i clienti.

Fonte: TecnoAndroid