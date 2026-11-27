Le partite del Giorno del Ringraziamento 2026 portano con sé una promozione piuttosto interessante per gli appassionati di football americano. DAZN Italia ha infatti abbassato drasticamente il prezzo dei piani Weekly Pro dell’NFL Game Pass, che ora si possono attivare a partire da appena 0,99 euro. Sono gli abbonamenti pensati per chi vuole seguire 7 giorni di NFL con un pagamento una tantum, senza impegni a lungo termine, e lo sconto cade proprio nel periodo del Black Friday.

Vale la pena ricordare il contesto. Grazie alla partnership decennale firmata tra DAZN e la National Football League a inizio 2023, anche il campionato NFL 2026 viene trasmesso in diretta streaming in Italia e in quasi tutto il mondo attraverso la piattaforma, che in oltre 200 mercati propone in esclusiva l’NFL Game Pass, cioè l’abbonamento che apre le porte a tutti gli incontri della stagione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Accanto ai piani Season Pro e Season Pro Ultimate, disponibili in formula mensile (al momento suddivisa in 3 rate uguali) e annuale, da qualche mese sono tornati anche i pacchetti settimanali. Fino a poco fa, dal 10 al 23 novembre 2026, gli sconti riguardavano proprio le versioni stagionali. Dal 24 novembre 2026 il testimone è passato ai piani Weekly Pro e Weekly Pro Ultimate, acquistabili a prezzo ridotto in coincidenza con le partite del Ringraziamento, in programma il 26 novembre 2026. Secondo quanto indicato nella pagina ufficiale dedicata, le offerte restano valide fino al 7 dicembre 2026, salvo cambiamenti.

Quanto costano Weekly Pro e Weekly Pro Ultimate in promozione

I numeri parlano chiaro. Con la nuova iniziativa il pacchetto Weekly Pro scende a 0,99 euro invece dei consueti 22,99 euro, mentre Weekly Pro Ultimate costa 4,99 euro anziché 25,99 euro. Un taglio netto, che rende la settimana di football quasi simbolica nel caso della versione base.

Quanto ai contenuti, non cambia nulla rispetto agli abbonamenti stagionali. I piani settimanali consentono di vedere tutte le partite della NFL, compresi i playoff e la finale del Super Bowl LXI, e permettono anche di scaricare i contenuti per guardarli offline, ovviamente entro il limite dei 7 giorni.

La differenza tra le due opzioni sta negli extra. Con Weekly Pro Ultimate arrivano i feed alternativi come TNF Prime Vision con Next Gen Stats e Manning Cast, poi la funzione Multiview per seguire fino a 4 partite contemporaneamente su un solo schermo, oltre a HDR e audio surround Dolby 5.1 su alcuni match selezionati. Parliamo nello specifico delle gare del Thursday Night Football e del Sunday Night Football, delle principali sfide dei playoff e del Super Bowl LXI. La versione Ultimate permette inoltre la visione su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea, anche collegati a 2 reti internet diverse. Il piano base invece si ferma a 2 dispositivi simultanei, che devono condividere lo stesso indirizzo IP.

Season Pro, prezzi pieni e cosa offre l’NFL Game Pass

Per chi preferisce coprire l’intera stagione restano disponibili i piani Season Pro, che in questo momento non godono di alcuno sconto. La formula annuale prevede un pagamento in un’unica soluzione da 104,99 euro per Season Pro e da 124,99 euro per Season Pro Ultimate. Chi sceglie la rateizzazione paga invece 38,99 euro al mese per Season Pro e 46,99 euro al mese per la versione Ultimate, sempre in 3 rate uguali. In ogni caso l’accesso all’NFL Game Pass resta attivo fino al 31 luglio 2027.

Su DAZN Italia il servizio si può sottoscrivere come pacchetto autonomo, senza bisogno di un abbonamento alla piattaforma, oppure in aggiunta a un piano già attivo. Il catalogo comprende tutte le partite della NFL live e on demand, playoff e Super Bowl LXI inclusi, insieme a contenuti come NFL RedZone, Hard Knocks, NFL Network, highlights e documentari.

Gli abbonati DAZN con i piani Sports, Full e Family che non hanno attivato l’NFL Game Pass possono comunque vedere una parte dell’offerta, cioè la diretta di alcune partite ogni settimana (compresi playoff e Super Bowl LXI) e il canale NFL Network con NFL RedZone. In Italia e in altri mercati, poi, ogni settimana una partita della NFL viene resa disponibile gratuitamente tramite la modalità DAZN Freemium.

Fonte: TecnoAndroid