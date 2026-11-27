Cinque anni dopo la nascita del gruppo, le piattaforme Stellantis sviluppate dopo la fusione tra FCA e PSA pesano ancora poco sui volumi complessivi. Nel 2025 appena il 12% delle vendite globali è arrivato da modelli costruiti sulle nuove architetture comuni, mentre la parte più consistente del mercato continua a poggiare sulle basi tecniche ereditate dai due vecchi colossi. Le vetture nate su piattaforme FCA hanno rappresentato il 39% dei volumi e quelle di origine PSA si sono fermate poco più in basso, al 37%.

Il quadro emerge da un’analisi dell’intera gamma Stellantis, che ha preso in esame i 92 modelli commercializzati lo scorso anno. Ne esce il ritratto di un gruppo ancora molto legato al proprio passato industriale, dove le sinergie tecniche avviate con la fusione non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale. L’integrazione, insomma, procede a rilento.

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FCA e PSA reggono ancora gran parte dei volumi

Guardando alla distribuzione delle vendite in base all’origine delle architetture, nel 2025 il primato spetta alle basi firmate Fiat Chrysler Automobiles. Circa il 39% delle auto vendute dal gruppo poggiava su piattaforme FCA, che restano quindi il principale motore commerciale. Tra queste la più diffusa è stata la Small Wide, su cui sono nate tra le altre la seconda generazione della Jeep Compass, la Fiat Tipo, la Jeep Renegade e la Fiat Toro.

Con l’arrivo della nuova Compass e l’uscita di scena della Tipo, oggi questa base viene impiegata soprattutto per i modelli destinati al Sud America, oltre che per l’Alfa Romeo Tonale. Accanto a lei sopravvivono diverse altre architetture di matrice FCA che continuano a sostenere numerosi modelli, come la DT, la JL, la Giorgio, la MPP e la MP1.

Anche l’eredità della ormai scomparsa PSA occupa uno spazio importante all’interno del gruppo, visto che il 37% delle vendite del 2025 deriva da vetture costruite sulle sue piattaforme. Una fetta rilevante di questi numeri si deve alla CMP, adottata in particolare da Peugeot 208 e 2008, Opel Corsa, Jeep Avenger, Citroen C4 e Opel Mokka. C’è poi la EMP2, che da sola vale il 15% delle vendite complessive e fa da base a modelli molto diffusi come Peugeot Rifter/Partner, Fiat Doblò, Citroen Berlingo, Opel Combo e Peugeot 308.

Le nuove architetture comuni iniziano a farsi strada

Stellantis è stata fondata nel 2021, eppure sono serviti cinque anni per vedere lo sviluppo di tre piattaforme dedicate nate davvero dalla fusione. La più diffusa nel 2025 è stata la Smart Car, che ha coperto il 6,7% delle vendite globali. Su questa base poggiano la quarta generazione della Citroen C3, la seconda generazione della Citroen C3 Aircross, la Opel Frontera e la Fiat Grande Panda.

Segue la STLA Medium, ferma al 5% dei volumi mondiali e trainata soprattutto dalla seconda generazione di Peugeot 3008, Opel Grandland e Peugeot 5008. Per quest’anno le previsioni indicano una crescita, spinta dall’arrivo della seconda generazione di Citroen C5 Aircross, di Lancia Gamma, DS N° 7 e della terza generazione di Jeep Compass, oltre ad altri modelli in uscita.

Completa il terzetto la STLA Large, l’architettura più grande del gruppo, su cui sono costruite la Dodge Charger, la Jeep Recon, la Jeep Wagoneer S e la sesta generazione della Jeep Cherokee.

Fonte: TecnoAndroid