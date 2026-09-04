NexLawn entra nel mercato professionale con AURION

La nuova AURION Series è progettata per operare su superfici estese come campi da golf e da calcio, affiancandosi a una nuova generazione di modelli residenziali. La novità più importante per il segmento professionale è la tecnologia NexFusion Pro, che combina NRTK, visione stereo con AI, LiDAR solid-state, LiDAR a onde millimetriche e tre sensori ToF. Il sistema permette al robot di rilevare l’ambiente anche in condizioni difficili di illuminazione e meteorologiche.

AURION dispone di un piatto di taglio a tre lame con altezza regolabile da 1 a 10 cm e può coprire fino a 60.000 metri quadrati in 48 ore. La trazione è affidata a due ruote motrici.

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Per gestire flotte composte da più unità entra inoltre in gioco NexFleet Collaboration System, una piattaforma cloud che raccoglie in tempo reale lo stato dei robot e può redistribuire automaticamente le attività tra le macchine disponibili. In questo modo, le unità occupate e quelle libere possono essere coordinate per mantenere una copertura più uniforme delle superfici.

NAVIA PRO AWD arriva fino al bordo

Sul fronte domestico, il nuovo NAVIA PRO AWD rappresenta il modello di punta della gamma. La caratteristica principale è il sistema NexCutter, che utilizza un braccio di taglio laterale retrattile capace di portare il disco direttamente fino al bordo del prato.

Il robot sfrutta NexNav 2.0, sistema di navigazione che combina NRTK, LiDAR 3D a 360 gradi, telecamere AI Vision, sensore a infrarossi e sensore ToF. La tecnologia consente il posizionamento a livello centimetrico e il riconoscimento di oltre 300 tipologie di ostacoli, tra cui persone e animali domestici, senza necessità di stazione RTK o cavo perimetrale.

La piattaforma NexDrive 2.0 aggiunge invece la trazione integrale e le ruote anteriori sterzanti, permettendo al robot di effettuare curve strette senza slittamento laterale e di affrontare pendenze fino al 90%. NAVIA PRO AWD sarà disponibile nelle versioni da 3.000, 5.000 e 8.000 m², con larghezza di taglio di 40 cm e altezza regolabile tra 25 e 95 mm. Tra le funzioni confermate ci sono anche la connettività 4G senza costi ricorrenti e la gestione di più mappe e zone. La gamma potrà inoltre essere abbinata alla nuova Self-Cleaning Charge Station, che risciacqua automaticamente telaio, disco di taglio e ruote dopo il lavoro. Frequenza dei lavaggi e quantità d’acqua possono essere configurate dall’app.

VAYOR e VIDAR completano la gamma

NexLawn porta a IFA anche due modelli residenziali di seconda generazione. Il VAYOR 600 è pensato per giardini fino a 600 m² e utilizza NexDetect 1.0, che combina LiDAR 3D a 360 gradi e visione AI monoculare. Può riconoscere oltre 300 ostacoli, affrontare passaggi larghi appena 60 cm e lavorare senza cavi perimetrali né RTK. Il VIDAR 1200/2000 AWD utilizza invece NexDetect 2.0, con LiDAR 3D a 360 gradi e visione stereo AI. È proposto con copertura da 1.200 o 2.000 m² e integra la trazione integrale con ruote omnidirezionali, riuscendo ad affrontare pendenze fino al 90% e ostacoli alti fino a 6 cm. Per tutta la nuova gamma 2027 arriva infine un aggiornamento dedicato alla cartografia. Dopo il primo ciclo completo di taglio, l’app può mostrare una mappa 3D fotorealistica dell’area, pensata per rendere più immediatamente riconoscibili percorsi, strutture e confini del giardino.

Arrivo nella prima metà del 2027

NAVIA PRO AWD, VAYOR 600, VIDAR 1200/2000 AWD e AURION Series sono tutti attesi nella prima metà del 2027. Prezzi e modalità di distribuzione saranno comunicati successivamente.