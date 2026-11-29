Quando la connessione promette 1 Gbps o anche di più ma la serie TV si blocca proprio sul più bello, viene spontaneo prendersela con l’operatore. In molti casi però i rallentamenti WiFi nascono dentro casa e dipendono dal numero di dispositivi attivi collegati alla rete nello stesso momento. Tutti si contendono la stessa banda e il risultato si traduce in buffering continuo e lag fastidiosi, anche con un abbonamento di fascia alta.

Lo scenario è familiare a parecchie famiglie. Sulla carta la velocità c’è tutta, eppure il backup delle foto sembra non finire mai e lo streaming si ferma a caricare nei momenti meno opportuni. La spiegazione più probabile è che la rete WiFi sia ormai satura perché troppi apparecchi la stanno sfruttando insieme. La buona notizia è che esistono alcuni accorgimenti concreti per rimettere ordine senza dover cambiare contratto.

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Perché troppi dispositivi mettono in crisi il WiFi

Il punto chiave sta in quella parola, attivi. Il problema non è tanto quanti apparecchi risultano collegati al router, quanto quanti di loro stanno davvero scambiando dati nello stesso istante. Uno smartphone lasciato sul comodino pesa poco sulla rete, mentre un televisore impegnato in uno streaming o un computer che carica file sul cloud chiedono molta più banda. Quando queste attività si sommano la connessione disponibile viene divisa in tante fette sempre più sottili.

Ecco perché la velocità indicata dall’operatore può trarre in inganno. Quel valore descrive quanto arriva al modem, non come viene poi distribuito tra le varie stanze e i vari utilizzi. Se in casa qualcuno guarda un film, qualcun altro gioca online e intanto parte un backup automatico, la rete si ritrova a gestire richieste diverse tutte insieme. A farne le spese sono di solito le attività più sensibili ai ritardi, come appunto lo streaming video e i giochi, che reagiscono subito con interruzioni e scatti.

Controllare il traffico, passare al cavo e impostare il QoS

Il primo passo consiste nel controllare il traffico della rete domestica. Capire quali dispositivi sono collegati e soprattutto quali stanno consumando più banda aiuta a individuare il vero responsabile dei rallentamenti. Spesso si scopre che un singolo apparecchio impegnato in un’operazione pesante basta da solo a mettere in difficoltà tutti gli altri, e a quel punto diventa più semplice intervenire.

Un’altra soluzione efficace è affidarsi alla connessione Ethernet dove possibile. Collegare via cavo i dispositivi che restano fermi in un punto della casa, come una console, un televisore o un computer fisso, significa toglierli dalla rete senza fili. In questo modo il WiFi resta più libero per smartphone, tablet e portatili, che invece hanno bisogno di muoversi da una stanza all’altra.

Infine c’è il QoS, la funzione di qualità del servizio presente in molti router. Configurandola si può stabilire quali attività debbano avere la precedenza quando la rete è affollata, per esempio dando priorità allo streaming o al gioco online rispetto a un caricamento di file che può tranquillamente procedere con più calma. È uno strumento pensato proprio per gestire i dispositivi attivi e ridurre buffering e lag quando la banda non basta per tutti.

Fonte: TecnoAndroid