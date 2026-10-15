Richard Gere sogna casa a Oleiros, il paese ricco della Galizia

Richard Gere ha scelto un angolo ben preciso della Spagna per realizzare la sua casa dei sogni. Si tratta di Oleiros, un piccolo comune affacciato sull’oceano in Galizia che può vantare uno dei redditi pro capite più alti dell’intero Paese. L’attore e la sua famiglia sono rientrati negli Stati Uniti nel 2025 dopo un anno vissuto a Madrid, eppure il legame con la terra spagnola non si è mai allentato. Anzi, sembra più saldo che mai.

Dietro questo affetto c’è soprattutto Alejandra Silva, imprenditrice, pubblicitaria e attivista galiziana che oggi è la moglie di Richard Gere e la madre di due dei suoi figli. Il rapporto profondo che lega il divo di Hollywood alla Spagna dura ormai da più di 12 anni e passa proprio da lei. I due si sono conosciuti nel 2014 in uno scenario decisamente romantico, Positano, presentati da amici comuni mentre lui alloggiava in un hotel gestito da lei. Da quel momento non si sono più separati. La differenza d’età è notevole, lui ha 77 anni e lei 43, e per molto tempo li hanno divisi migliaia di chilometri. Nonostante questo la relazione ha funzionato e oggi la coppia ha costruito una famiglia tutta sua.

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Da La Moraleja al ritorno negli Stati Uniti

Nel 2024 la coppia aveva deciso di trasferire la propria residenza abituale in Spagna, scegliendo il lussuoso quartiere di La Moraleja alle porte di Madrid. L’esperienza però è durata poco. Dal 2025 Gere e Silva vivono di nuovo negli Stati Uniti insieme ai figli, perché lì conciliare la vita familiare con il lavoro dell’attore risulta molto più semplice, e lo stesso vale per gli studi dei più piccoli. Il sogno spagnolo comunque non è stato accantonato. Marito e moglie hanno le idee chiare su dove vogliono costruire una casa per il riposo, ed è un luogo in cui trascorrono spesso le vacanze.

Oleiros, il paese in Galizia dove la ricchezza non si vede

Quel posto speciale è appunto Oleiros, comune costiero a soli 12 chilometri da A Coruña dove vive la famiglia di Alejandra Silva. Lungo il suo litorale si contano 28 spiagge e il territorio unisce paesaggi da cartolina a un’offerta culturale e di svago piuttosto vivace. Un luogo ideale sia come meta per le vacanze sia come residenza stabile. Tempo fa era circolata la notizia che Richard Gere e la moglie avessero acquistato la Casa Cervigón, un edificio iconico della zona dal grande valore architettonico. L’indiscrezione è stata però smentita e la coppia ha ancora questo desiderio da realizzare.

Il paesino detiene attualmente il reddito pro capite più alto della Galizia ed è la casa di figure come Amancio Ortega e sua figlia Marta Ortega, principali azionisti del gruppo Inditex. Su scala nazionale Oleiros occupa la posizione numero 45 nella classifica dei comuni spagnoli più ricchi per reddito medio.

Fonte: TecnoAndroid