Netflix, oltre 80 giochi gratis su iPhone e iPad per gli abbonati

Chi paga un abbonamento Netflix ha già in mano, senza saperlo, un catalogo di oltre 80 giochi per iPhone e iPad in versione completa, senza pubblicità e senza acquisti interni. Quando si parla di videogiochi su dispositivi Apple il pensiero corre quasi sempre ad Apple Arcade, che resta l’opzione più conosciuta, ma non è affatto l’unica. E soprattutto non è l’unica che moltissime persone stanno già finanziando ogni mese insieme a film e serie TV, senza aver mai aperto la sezione dedicata.

Il motivo per cui questa parte del servizio passa spesso inosservata è abbastanza intuitivo: Netflix è sinonimo di intrattenimento in streaming, non di gaming. Eppure la piattaforma ha costruito nel tempo un’offerta videoludica vera, con titoli che in altri contesti si pagherebbero a parte e non poco.

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Cosa comprende davvero l’abbonamento

L’accesso ai giochi è incluso in tutti i piani, anche nel più economico, lo Standard con pubblicità. Dentro i titoli non compaiono banner, non ci sono microtransazioni, non esistono costi aggiuntivi. Si scarica dall’App Store, si effettua il login con email e password del proprio account e si gioca. Punto. Per i titoli pensati per il televisore esiste un’app dedicata chiamata Netflix Game Controller, gratuita, che trasforma iPhone o iPad in un joypad per i giochi disponibili sull’app Netflix delle smart TV compatibili. Chi vuole qualcosa di più solido può sempre collegare un controller fisico. C’è poi Netflix Playground, un’app raccolta di mini giochi pensata per i più piccoli, e due produzioni esclusive riservate agli abbonati, ovvero Netflix Puzzled: Logic Games e Netflix Stories.

La varietà è forse l’aspetto più interessante di tutta l’operazione. Si va dai passatempi per famiglie fino a produzioni di peso come Red Dead Redemption, Dead Cells, Football Manager 26 Mobile, WWE 2K25 e TMNT: Shredder’s Revenge. Roba che sugli store digitali ha un cartellino di prezzo tutt’altro che simbolico.

I titoli che vale la pena cercare nel catalogo

Scorrendo la lista dei giochi Netflix disponibili su iPhone e iPad si trovano parecchie sorprese. Arranger è un rompicapo tattico dove ogni passo della protagonista Jemma sposta il mondo attorno a lei. Before Your Eyes si controlla battendo le palpebre, e ogni battito di ciglia manda avanti un ricordo cambiando il racconto. Black Mirror: Thronglets porta su mobile il simulatore di creaturine in pixel art visto nell’episodio Come un giocattolo. Per gli amanti dei classici ci sono Bloons TD 6, uno dei tower defense più giocati di sempre, Solitario classico senza interruzioni pubblicitarie, Hearts, Mahjong Solitaire con temi dedicati a Stranger Things e una versione di Campo minato riletta con mine sottomarine da disinnescare. Sul fronte rilassante spiccano Gatti e zuppa, gestionale con una colonia di felini che prepara zuppe in una foresta incantata, Cozy Grove: Camp Spirit e Country Friends.

Chi cerca qualcosa di più impegnativo trova Dead Cells nella sua edizione Netflix, Into the Breach degli autori di FTL, Moonlighter con la doppia vita da negoziante di giorno e avventuriero di notte, Into the Dead 2: Unleashed e Kentucky Route Zero, avventura malinconica lungo un’autostrada sotterranea segreta. Da segnalare anche IMMORTALITY di Sam Barlow, indagine costruita su spezzoni di film mai usciti, e i due capitoli di OXENFREE.

Non mancano i tie in con le serie della piattaforma: La casa di carta: La scelta, giallo interattivo dove si entra nella banda del Professore, Narcos: Cartel Wars Unlimited, Nailed It! Dolci pazzeschi e Blood Line, action multiplayer ambientato nell’universo di Rebel Moon. Per i bambini ci sono Colora con Barbie e LEGO DUPLO World. E poi Farming Simulator 23, Asphalt Xtreme per le corse fuoristrada, Exploding Kittens tratto dal gioco di carte di culto, Heads Up! con mazzi dedicati alle serie della piattaforma, Laya’s Horizon con il suo volo in tuta alare tra montagne e nuvole, Cut the Rope Daily, Dragon Up, Ghost Detective, Highwater, Knittens, Krispee Street, Lucky Luna e Bowling Ballers. Per chi invece cerca un’alternativa dal taglio più curato e orientata alle famiglie, la proposta di Apple Arcade resta valida e continua ad aggiornare il proprio catalogo.