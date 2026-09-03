Narwal a IFA 2026: FlowWash arriva sulla serie Freo con i nuovi modelli 20 e 20 Edge

Dopo un decennio dedicato a perfezionare la tecnologia di lavaggio robotizzato dei pavimenti, Narwal ha scelto IFA 2026 a Berlino per presentare la propria gamma autunnale, portando la tecnologia FlowWash, finora riservata al modello di punta Flow 2, a una fascia di prodotti più accessibile con i nuovi Freo 20 e Freo 20 Edge.

Come ha dichiarato Junbin Zhang, Founder e CEO di Narwal, durante l’evento stampa dell’azienda a Berlino, l’obiettivo è portare l’esperienza alla base di questa tecnologia in un numero ancora maggiore di case, espandendosi contemporaneamente verso nuove categorie di pulizia.

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FlowWash: come funziona davvero il sistema di lavaggio

Il lavaggio dei pavimenti resta una delle sfide più complesse per i robot di pulizia, e Narwal ha costruito FlowWash proprio per trasformarlo da una semplice passata in un processo continuo. Il sistema integra tre tecnologie: il Track Mop, un rullo in microfibra appiattito con una superficie di contatto quasi sette volte maggiore rispetto ai moci a rullo tradizionali; un sistema di pulizia continua con acqua calda a 60°C attraverso 16 ugelli, affiancato da un raschietto che rimuove in tempo reale sporco e acqua reflua; e una pressione di pulizia di 12N che mantiene un contatto costante con il pavimento.

Portare questa tecnologia oltre il modello di punta ha richiesto anni di lavoro ingegneristico sulla sincronizzazione dei due assi meccanici e sul controllo della tensione del mocio — un percorso che Narwal ha completato solo ora, rendendo FlowWash disponibile su una fascia di prezzo significativamente più accessibile.

Freo 20: la soluzione premium per le case più complesse

Freo 20 è il primo modello della famiglia Freo a integrare FlowWash, pensato per famiglie con bambini, animali domestici e una vita quotidiana intensa. Il robot combina 31.000 Pa di potenza di aspirazione, il sistema autonomo NarMind Pro con doppia fotocamera RGB e il riconoscimento AI di oltre 300 oggetti presenti in casa, capace di distinguere e navigare attorno a cavi, scarpe e giocattoli senza intervento manuale. Il sistema DualFlow anti-groviglio e la tecnologia EdgeReach per la pulizia dei bordi completano un pacchetto pensato per ambienti domestici complessi. Disponibile dal 3 settembre a 999 euro.

Freo 20 Edge: la stessa tecnologia, più accessibile

Freo 20 Edge rende l’esperienza FlowWash disponibile per appartamenti e ambienti meno complessi, rinunciando al riconoscimento avanzato del disordine basato su AI ma mantenendo prestazioni affidabili. Il robot integra la stessa aspirazione da 31.000 Pa, navigazione 3D con dToF LiDAR nascosto e luce strutturata tridimensionale su entrambi i lati, e un design ultra-sottile da 9,5 cm capace di raggiungere gli spazi sotto i mobili più bassi. La base multifunzione gestisce svuotamento automatico della polvere e asciugatura ad aria calda a 45°C. Disponibile dal 3 settembre a 799 euro.

V50 Cube: l’aspirapolvere ultra-compatto

Oltre ai robot, Narwal amplia l’offerta verso la pulizia manuale con V50 Cube, un aspirapolvere senza fili che combina una base di autosvuotamento ultra-compatta con un peso di soli 1,4 kg. Il sistema di filtrazione a 9 livelli e lo svuotamento automatico riducono al minimo le operazioni manuali, mentre gli accessori dedicati coprono pavimenti, tappeti, mobili e angoli difficili da raggiungere. La potenza di aspirazione arriva fino a 210 AW. Disponibile dal 3 settembre a 499 euro, con una versione senza base a 359 euro.

Un’anteprima delle future lavapavimenti

Narwal ha inoltre mostrato in anteprima la prossima gamma di lavapavimenti, con lancio europeo previsto per il 2027. Il modello di punta annunciato integrerà lavaggio a vapore fino a 400°C e acqua calda a 95°C, 25.000 Pa di potenza di aspirazione, la tecnologia Floating Scraper per una pulizia senza grovigli né aloni, e il sistema AI DirtSense che regola automaticamente la potenza in base alle condizioni del pavimento. La struttura reclinabile a 180° e un’autonomia fino a 40 minuti in modalità automatica completano le specifiche annunciate, ancora lontane dal lancio commerciale ma già indicative della direzione tecnica del brand.