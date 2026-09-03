Narwal a IFA 2026: Flow 2 e NarMind Pro 2.0 con AI da 10 TOPS

Narwal ha riunito a Berlino media, partner e stakeholder in occasione di IFA 2026, segnando un decennio di attività nella pulizia intelligente e presentando per la prima volta in Europa il proprio Fondatore e CEO Junbin Zhang in un evento dedicato al brand. L’appuntamento ha svelato la nuova gamma autunnale dell’azienda, incentrata sul flagship Flow 2 e sul nuovo sistema NarMind Pro Autonomous 2.0. Secondo Zhang, la filosofia che guida Narwal da dieci anni parte dall’osservazione delle abitudini reali delle persone piuttosto che dallo sviluppo di tecnologia in cerca di un problema da risolvere, un approccio che, secondo l’azienda, continuerà a orientare lo sviluppo prodotto anche nel prossimo decennio.

Il cuore dell’innovazione presentata a IFA è il NarMind Pro Autonomous System 2.0, che combina doppie fotocamere RGB, un chip AI da 10 TOPS e la tecnologia TrueView 3D Mapping. La differenza rispetto ai sistemi di navigazione tradizionali è concettuale: non si limita a rilevare ostacoli, ma punta a comprendere il contesto in cui avviene la pulizia, adattando il comportamento di conseguenza. Esempi concreti citati dall’azienda includono l’aumento della potenza di aspirazione nelle zone dove mangia un animale domestico, la riduzione del rumore vicino alla cameretta di un bambino, e la distinzione tra sporco umido e asciutto per decidere autonomamente se aspirare o lavare.

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Narwal Flow 2: 31.000 Pa e sistema FlowWash

Il flagship Flow 2 rappresenta la sintesi di un decennio di esperienza nel lavaggio pavimenti, con aspirazione da 31.000 Pa combinata al sistema FlowWash, che lava continuamente il rullo con acqua calda durante il ciclo di pulizia. La tecnologia CarpetFocus ottimizza la pulizia profonda dei tappeti, mentre il DualFlow Tangle-Free System impedisce ai capelli di avvolgersi attorno alla spazzola — uno dei problemi più comuni della pulizia quotidiana con robot aspirapolvere.

Gamma autunnale: Freo 20, V50 Cube, U50 e nuove lavapavimenti

Accanto a Flow 2, Narwal amplia la propria offerta con quattro nuove linee di prodotto. Freo 20 e Freo 20 Edge portano tecnologie di lavaggio di livello flagship a prezzi più accessibili. V50 Cube è un aspirapolvere portatile leggero con stazione ultra-compatta e manutenzione automatica. U50 è una soluzione dedicata alla cura dei materassi e alla rimozione degli acari della polvere, con rilevamento intelligente e sistema sigillato per la gestione della polvere. Una nuova linea di lavapavimenti combina potente aspirazione con tecnologie avanzate di pulizia ad acqua calda e vapore.

Il futuro: dalla comprensione dei pavimenti all’intelligenza domestica

Narwal delinea l’evoluzione della robotica domestica in tre fasi: dalla comprensione intelligente dei pavimenti, alla comprensione dello spazio domestico complessivo, fino a una vera intelligenza domestica capace di coordinare diverse attività in casa. La ricerca dell’azienda sull’AI applicata ai robot umanoidi sta già esplorando questa frontiera, con l’obiettivo dichiarato di sviluppare robot capaci di attività che vanno oltre la pulizia dei pavimenti.

L’azienda conta oggi oltre 6 milioni di utenti in più di 30 Paesi, supportata da un team di oltre 700 ingegneri R&D.