MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: preordini aperti da ieri

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Portabilità e potenza AI per i flussi di lavoro creativi

I preordini sono iniziati ieri per l’ultima aggiunta alla MSI Artisan Collection: il Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, un laptop 2-in-1 in edizione limitata che porta l’immaginario del pittore olandese direttamente sullo chassis del dispositivo. Il prodotto arriverà in Italia da settembre al prezzo di 2.299 euro.

Il design del Prestige 14 Flip AI+ trae ispirazione da due dei dipinti più iconici di Vincent van Gogh: Notte stellata sul Rodano e Notte stellata. Entrambe le opere raffigurano cieli notturni punteggiati di stelle, ma trasmettono emozioni nettamente diverse, la prima calma e riflessiva, la seconda più intensa e introspettiva, e questi stati d’animo contrastanti hanno guidato le due varianti del laptop: The Starry Night (276ITY) e Starry Night Over the Rhone (277ITY).

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Il richiamo pittorico non si ferma allo chassis. Anche l’interfaccia di MSI Center M adotta temi con diverse tonalità di blu, texture e finiture pensate per catturare una gamma di stati d’animo che va dal pacifico all’audace, riflettendo il movimento fluido tipico della pennellata di Van Gogh. L’edizione limitata include un pacchetto di accessori esclusivi: mouse wireless, tappetini per mouse ispirati alle opere dell’artista, un badge identificativo, una custodia, una cover per tastiera e una confezione progettata appositamente per l’occasione. Un modo per portare l’estetica di Van Gogh oltre il dispositivo stesso, in ogni elemento che accompagna l’esperienza d’acquisto.

Portabilità e potenza AI per i flussi di lavoro creativi

Con uno spessore di appena 11,9mm e un peso di 1,37kg, il Prestige 14 Flip AI+ combina un’estrema portabilità con prestazioni ottimizzate per l’intelligenza artificiale, grazie ai processori Intel Core Ultra. Il laptop supporta un’ampia gamma di funzionalità creative potenziate dall’AI: fotoritocco assistito, generazione di immagini, editing video, riduzione del rumore di fondo e sottotitoli in tempo reale, strumenti pensati per rendere più fluidi i flussi di lavoro quotidiani di creator e professionisti.

Il display OLED da 14 pollici copre il 100% dello spazio colore DCI-P3, garantendo contrasto elevato e riproduzione cromatica accurata, elementi fondamentali per chi lavora su contenuti visivi. La batteria da 81 Wh offre fino a 30 ore di riproduzione video a 1080p in condizioni di test specifiche, permettendo sessioni di lavoro prolungate senza dover cercare continuamente una presa di corrente.