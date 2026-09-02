FIAT, Abarth e Lancia: Arnaud Belloni è il nuovo CEO

Arnaud Belloni è il nuovo amministratore delegato di FIAT, Abarth e Lancia, e la nomina arriva insieme a un secondo incarico che dice molto sulla direzione presa da Stellantis in Europa: quello di Chief Marketing Officer per l’intero continente. Doppio cappello, quindi, con una responsabilità operativa sui tre marchi che più di tutti raccontano l’anima italiana del Gruppo e, allo stesso tempo, il coordinamento delle attività di marketing europee. Belloni risponderà a Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer per l’Enlarged Europe.

Contestualmente cambia anche la posizione di Olivier François, che assume il ruolo di Stellantis Strategic Advisor dopo anni passati alla guida degli stessi brand e dell’organizzazione marketing globale dell’azienda. Non un addio, insomma, ma uno spostamento di baricentro.

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Chi è Arnaud Belloni e perché il suo nome non è nuovo

Per Belloni non si tratta affatto di un esordio dentro il perimetro attuale di Stellantis. Ci ha già lavorato per sedici anni, occupandosi della strategia di marketing dei marchi italiani e francesi. Nel percorso figurano ruoli piuttosto diversi tra loro: direttore marketing di FIAT e Lancia per la Francia, managing director di Lancia sempre sul mercato francese, poi Vice President Marketing per la regione Asia Pacifico.

Il capitolo più riconoscibile della sua carriera, però, resta quello in Citroën. Dal 2015 al 2020 ha ricoperto la carica di Global Chief Marketing Officer per Comunicazione e Sport del marchio, mettendo la firma sulla piattaforma di marca “Inspired by You” e ridisegnando l’esperienza cliente con un approccio digitale e retail nuovo, sintetizzato nel format “la maison Citroën”. Sotto la sua gestione il brand ha messo insieme otto anni consecutivi di crescita delle vendite in Europa, arrivando a diventare il costruttore preferito dai francesi.

L’ultimo passaggio prima del ritorno è quello in Renault Group, dove era arrivato nel novembre 2020 come Global Chief Marketing Officer e dove, da maggio 2023, ricopriva il ruolo di Chief Branding Officer per tutta la galassia di marchi del costruttore. Un profilo costruito insomma sul terreno del brand più che su quello puramente industriale, il che spiega bene la scelta di affidargli contemporaneamente tre marchi e il marketing europeo.

Cappellano ha commentato la nomina parlando di un ritorno gradito, sottolineando come la visione internazionale, la leadership creativa e la conoscenza profonda dei marchi saranno determinanti per rafforzare le attività di marketing in Europa e per accompagnare FIAT, Abarth e Lancia nella loro prossima fase di sviluppo.

Il passaggio di consegne e il nuovo ruolo di François

Il cambio non avverrà da un giorno all’altro. Belloni e François lavoreranno insieme fino a metà ottobre, in modo da garantire una transizione ordinata tra le due gestioni. Una scelta comprensibile, considerando che i tre brand hanno diversi dossier prodotto ancora aperti e che una discontinuità improvvisa avrebbe complicato le cose.

La carriera di François dentro il Gruppo supera i trent’anni e attraversa alcuni dei marchi più identitari del portafoglio. È stato CEO di Chrysler, FIAT, Abarth, DS Automobiles e Lancia, oltre che Global Chief Marketing Officer, muovendosi tra operazioni commerciali, vendite, marketing, sviluppo dei brand e definizione delle strategie aziendali. Al suo nome sono legate campagne pubblicitarie che hanno raccolto premi a livello internazionale. Nel nuovo incarico di advisor strategico continuerà a collaborare con l’azienda su un ventaglio ampio di temi, dalla strategia di marca a quella di prodotto.

L’amministratore delegato Antonio Filosa ha ringraziato François a nome di tutto il team per gli anni di contributo straordinario e per la leadership dimostrata a supporto dei marchi e dell’organizzazione marketing, augurandogli il meglio per le nuove sfide professionali e sottolineando la soddisfazione dell’azienda nel poter continuare a beneficiare della sua esperienza e delle sue competenze nel ruolo di Stellantis Strategic Advisor.