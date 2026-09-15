Apple TV e HomePod mini in arrivo con Siri potenziata dall’AI

Il nuovo Apple TV e il HomePod mini aggiornato restano in programma per quest’anno, almeno stando a quanto ribadito da Mark Gurman di Bloomberg, che è tornato sull’argomento confermando la tabella di marcia: entrambi i dispositivi dovrebbero arrivare con il supporto alla Siri potenziata dall’intelligenza artificiale. Una notizia che, va detto, suona familiare a chiunque segua il mondo Apple da un po’, visto che questi due prodotti sembrano essere “in arrivo a breve” ormai da diversi anni.

La sensazione, per chi segue la vicenda, è quella di un disco rotto. Il rinnovo di Apple TV viene dato per imminente da così tanto tempo che è diventato quasi un tormentone tra gli appassionati, e lo stesso vale per lo speaker compatto della mela. Eppure stavolta l’indicazione temporale è precisa e riguarda i mesi che restano del 2026.

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Cosa dovrebbe arrivare oltre ad Apple TV e HomePod mini

La lista dei prodotti attesi non si ferma ai due dispositivi per il salotto. Secondo le previsioni di Mark Gurman ci sarebbe spazio anche per un hub domestico completamente inedito, un progetto di cui si parla da parecchio e che rappresenterebbe una categoria nuova per l’azienda di Cupertino. Insieme a questo, sul fronte computer, dovrebbe muoversi qualcosa di interessante: un MacBook Pro da 14 pollici in versione entry level aggiornato con il chip M6, e un iMac anch’esso equipaggiato con lo stesso processore.

Chiude il quadro un iPad mini con display OLED, altro aggiornamento che diversi utenti aspettano da tempo e che porterebbe il tablet più piccolo della gamma allo stesso standard di pannello già visto su altri modelli della famiglia. Nel complesso si tratterebbe di un gruppo piuttosto corposo di novità concentrate in poche settimane, con categorie molto diverse tra loro: casa, computer e tablet.

Ottobre, il mese che Apple ama

C’è un dettaglio che rende l’ipotesi credibile, ed è il calendario. Apple ha l’abitudine di presentare nuovi prodotti nel mese di ottobre, spesso senza un evento in grande stile ma attraverso comunicati stampa e aggiornamenti del sito. È una finestra che negli anni ha ospitato lanci di Mac, iPad e accessori vari, e che quindi si presta bene a ospitare buona parte di quanto descritto sopra.

Se le cose andassero davvero così, il capitolo dedicato al nuovo Apple TV e al HomePod mini potrebbe finalmente chiudersi. Per anni questi due prodotti sono rimasti sospesi in una specie di limbo fatto di indiscrezioni ricorrenti, rinvii impliciti e attese continuamente riformulate. Il punto centrale, stavolta, è l’integrazione della Siri rivista in chiave intelligenza artificiale, che dovrebbe rappresentare il vero elemento di novità rispetto alle generazioni attuali, più che le specifiche tecniche pure.

Per gli acquirenti, il consiglio implicito è abbastanza chiaro: chi stava pensando di prendere oggi un Apple TV o un HomePod mini farebbe bene a valutare con attenzione, perché entrambi i modelli in commercio si trovano in una fase finale del loro ciclo di vita. Comprare adesso significa portarsi a casa hardware che, se le previsioni si rivelassero corrette, verrebbe sostituito nel giro di poche settimane da versioni con capacità software sensibilmente diverse.