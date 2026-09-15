Nintendo Switch 2, ban a raffica anche senza pirateria

I ban delle console Nintendo Switch 2 stanno colpendo anche chi giura di non aver mai avviato un gioco piratato in vita sua, e la faccenda sta assumendo dimensioni che vanno ben oltre il caso isolato. Dal 5 settembre le segnalazioni si sono moltiplicate sui social, con utenti che si ritrovano davanti al codice errore 2124-4508 e, di colpo, senza più accesso ai servizi online. Nessun preavviso, nessuna spiegazione dettagliata. Solo una console che smette di parlare con i server di Kyoto.

Chi finisce in questa lista nera perde l’accesso a Nintendo Switch Online e all’eShop, il che significa restare tagliati fuori anche dai giochi già acquistati, sia quelli Switch che quelli Switch 2. Il subreddit Switch Help è diventato il ritrovo naturale per chi cerca risposte, e a scorrere i messaggi si capisce che l’Asia è l’area più colpita, anche se non mancano acquirenti europei e statunitensi nella stessa situazione.

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Storie che non tornano

Il caso raccontato dall’utente OutlandishnessHour37 è emblematico. Console nuova comprata a giugno 2026 sul marketplace indonesiano Tokopedia, numero seriale che corrisponde perfettamente tra impostazioni di sistema e confezione, nessun indizio che si trattasse di un dispositivo ricondizionato. Tutti i giochi fisici utilizzati erano nuovi di zecca. Eppure la pirateria è stata l’accusa implicita dietro il blocco.

Una pista possibile porta a un codice per riscattare un anno di Nintendo Switch Online, fornito direttamente dal rivenditore indonesiano invece che passare dall’eShop. Il negozio potrebbe averlo ottenuto da un venditore terzo poco pulito, e il sospetto è che il problema nasca lì. L’utente, che non ha alcuna simpatia per il software craccato, sta ancora aspettando che il supporto Nintendo si faccia vivo.

Ancora più strana la vicenda di MathPrestigious, giapponese, che ha comprato console e qualche gioco tra cui Zelda: Breath of the Wild da Yodobashi Camera, catena tutt’altro che sospetta. Due giorni dopo, il famigerato codice errore 2124-4508 in bella vista sullo schermo. Nessuna cartuccia usata in casa, eppure un operatore dell’assistenza ha comunque tirato in ballo il software illegale come causa del blocco.

Quanto è grande davvero il problema

Misurare la portata reale di questa ondata basandosi sulle testimonianze social è complicato, ma qualche numero circola. Un giocatore cinese parla di un fenomeno abbastanza comune nel proprio Paese, con almeno 150 utenti su RedNote che raccontano di essere stati esclusi dalle funzioni di rete. Cifra che, se anche fosse solo la punta dell’iceberg, dice parecchio.

A giugno 2025 Nintendo aveva già mosso la scure quando i produttori di MIG Flash avevano aggiornato il firmware del dispositivo per renderlo compatibile con la nuova macchina, aprendo la strada all’avvio di titoli originali piratati. In quel caso la logica era limpida. Stavolta molto meno.

Il punto delicato è che senza un ripensamento dell’azienda i consumatori coinvolti non possono riscaricare gli acquisti digitali né installare le Game-Key Card. E dato che la restrizione è agganciata all’hardware e non al profilo, cambiare account non serve a nulla. La console resta muta.

C’è però una differenza geografica che pesa. L’Unione Europea impedisce a Nintendo di bloccare l’intera console e non solo l’account, sul presupposto che il dispositivo appartenga a chi lo ha pagato. Una tutela che al momento sembra valere soltanto per i clienti europei, lasciando tutti gli altri esposti alla misura più pesante.

Non è la prima volta che la casa giapponese usa il pugno duro. Nel 2018 aveva bloccato gli account di numerosi giocatori accusati di ricorrere a hack e trucchi online, escludendoli da multiplayer, negozio digitale e perfino dalla chat con gli amici. La novità, adesso, è che il bersaglio non è più il singolo profilo ma l’intera macchina, con tutto quello che comporta per chi si ritrova punito senza aver mai toccato un gioco piratato.