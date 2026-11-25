Il nuovo pieghevole di casa Motorola potrebbe arrivare molto prima del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni, Motorola RAZR 2027 sarebbe pronto a debuttare già a gennaio 2027, quindi tra poco più di un mese, nonostante RAZR 70 sia stato lanciato soltanto a primavera inoltrata. Nel resto del mondo il dispositivo dovrebbe prendere il nome di RAZR 80, e la vetrina scelta per la presentazione sarebbe il Lenovo Tech World, l’appuntamento che il colosso cinese organizza ogni anno durante il CES di Las Vegas. Le ragioni di questa accelerazione non sono ancora chiare. In compenso è già circolata una scheda tecnica piuttosto completa, che permette di farsi un’idea precisa di cosa aspettarsi.

Scheda tecnica di Motorola RAZR 2027: display più grandi e più fluidi

Il punto di partenza è il comparto schermi. All’interno troverebbe posto un pannello OLED da 6,9 pollici con risoluzione di 2.640 x 1.080 pixel, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e supporto HDR10+. Fuori invece ci sarebbe un display esterno da 4 pollici, sempre OLED, con risoluzione di 1.272 x 1.080 pixel e refresh a 120 Hz. Proprio questo secondo schermo rappresenta probabilmente la novità più rilevante, visto che finora una superficie esterna così generosa era una prerogativa riservata al modello Ultra. Con il nuovo RAZR arriverebbe anche sulla versione base.

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A muovere il tutto ci penserebbe il chip MediaTek Dimensity 7550X, identificato internamente con il nome in codice MTK 26M, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul fronte fotografico il pieghevole di Motorola dovrebbe offrire una fotocamera principale da 50 MP accompagnata da un ultra grandangolare con la stessa risoluzione, mentre per selfie e videochiamate ci sarebbe un sensore frontale da 32 MP. La batteria salirebbe a 5.000 mAh con ricarica cablata a 45 W e wireless a 15 W.

Il resto della dotazione comprende le certificazioni IP48 e IP49 contro polvere e acqua, il supporto al WiFi 6E e al Bluetooth 6.0. Da chiuso lo smartphone misurerebbe 88 x 74 x 14,6 mm, da aperto 171 x 74 x 7,3 mm, con un peso complessivo di 195 grammi. Tre le colorazioni previste, ovvero Pantone Elegance, Pantone Lion e Pantone Green Tint. Il sistema operativo di partenza sarebbe Android 17, con aggiornamenti promessi fino ad Android 20 e patch di sicurezza ogni due mesi per tre anni.

Cosa migliora e cosa peggiora rispetto alla generazione precedente

Mettendo a confronto i numeri con quelli del modello attuale, i passi avanti sono diversi. Il refresh rate cresce su entrambi i pannelli, passando da 120 a 144 Hz per quello principale e da 90 a 120 Hz per quello esterno. Curiosa poi la questione dello spessore, perché Motorola RAZR 2027 risulterebbe più sottile da chiuso, con 14,6 mm contro i precedenti 15,85, ma appena più spesso da aperto, 7,3 mm contro 7,25. Anche l’autonomia dovrebbe beneficiare del salto da 4.800 a 5.000 mAh, e la ricarica via cavo passerebbe da 30 a 45 W, un miglioramento che nell’uso quotidiano si fa sentire.

Non mancano però alcuni passi indietro. Il peso aumenterebbe di appena 7 grammi, una differenza quasi impercettibile, ma soprattutto il nuovo flip perderebbe un anno di patch di sicurezza rispetto al predecessore. Più in generale, tre soli major update risultano davvero pochi se paragonati alla politica di aggiornamenti adottata da aziende come Samsung e Google, che arrivano a garantire 6 o 7 anni di supporto per ogni modello, compresi quelli più economici.

Fonte: TecnoAndroid