Nel 1997, quando un gruppo di ricercatori entrò ad analizzare l’interno del sarcofago della centrale nucleare di Chernobyl, sulle pareti dell’Unità 4 trovò qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Era un vero e proprio ecosistema biologico, fatto di funghi capaci di crescere proprio dove la vita, almeno in teoria, non avrebbe dovuto esistere. Quasi trent’anni dopo quella scoperta è diventata il punto di partenza per nuovi materiali in grado di neutralizzare pesticidi e agenti nervini, cioè alcune delle sostanze più pericolose mai prodotte dall’uomo.

Le specie identificate all’epoca furono 37 in tutto, appartenenti a 19 generi diversi, tra cui esemplari come Cladosporium sphaerospermum e Penicillium hirsutum. Vedere organismi prosperare dentro un reattore radioattivo è un fatto che colpisce a qualunque livello, e infatti gli studiosi prelevarono dei campioni per capire come tutto questo fosse possibile. La chiave stava in un pigmento scuro che faceva da scudo contro le radiazioni, e quel pigmento era niente meno che la melanina.

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Una spugna molecolare nata tra le radiazioni

I funghi rinvenuti a Chernobyl producono una forma specifica di melanina chiamata alomelanina. A differenza dell’eumelanina presente nel corpo umano non contiene azoto e possiede una struttura chimica intrinsecamente microporosa. Proprio questa caratteristica le permette di comportarsi come una sorta di spugna su scala molecolare, capace di trattenere ciò che le passa attraverso.

Da qui è partito nel 2021 un team di ricercatori, che è riuscito a fabbricare l’alomelanina in laboratorio ottenendo una superficie interna straordinaria, pari a 860 metri quadrati per grammo. Applicato come rivestimento sui tessuti, questo materiale bloccava il passaggio di sostanze usate per simulare i gas nervini. C’era però un limite tutt’altro che trascurabile. Intrappolare il tossico rappresenta soltanto metà del lavoro, perché il pigmento continuava a trattenere al proprio interno una sostanza potenzialmente letale, senza in alcun modo renderla innocua.

Lo zirconio trasforma il filtro in un catalizzatore

Il nuovo passo avanti risolve proprio questo nodo. Il filtro è stato convertito in un catalizzatore attivo e per arrivarci è bastato combinare l’alomelanina sintetica con cluster di zirconio, un metallo noto per la sua capacità di degradare gli agenti chimici. Un’unione tutto sommato semplice, che però cambia radicalmente il comportamento del materiale.

Il risultato è una melanina che sfrutta i micropori per catturare le molecole tossiche per l’essere umano e che allo stesso tempo dispone di nodi di zirconio in grado di spezzarne i legami chimici attraverso l’idrolisi. Il composto pericoloso, invece di restare intrappolato e intatto, viene così trasformato in sottoprodotti meno nocivi. Lo stesso pigmento che ha permesso ai funghi di sopravvivere dentro il reattore diventa quindi la base di un sistema che non si limita a bloccare le sostanze ma le distrugge.

Dalle armi chimiche ai campi agricoli

L’applicazione più evidente riguarda la protezione dalle armi chimiche, con il materiale integrato in mascherine o uniformi per difendersi da agenti come il gas sarin, utilizzabile in un contesto di guerra chimica. L’impatto più vicino alla vita di tutti i giorni, però, guarda al settore agricolo. Gli organofosfati restano infatti alla base di numerosi pesticidi industriali che finiscono per contaminare suoli e falde acquifere. Poter contare su un materiale economico, stabile e riutilizzabile, capace di degradare questi composti senza richiedere condizioni estreme, apre la strada a sistemi di filtrazione dell’acqua molto più efficaci rispetto al tradizionale carbone attivo.

Fonte: TecnoAndroid