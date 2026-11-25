Metà della flotta che la NASA mantiene attiva su Marte è ferma. Due delle quattro missioni operative sul pianeta rosso, il rover Perseverance e l’orbiter Odyssey, hanno sospeso le attività scientifiche nelle ultime settimane a causa di problemi tecnici distinti, con la speranza che si tratti di uno stop solo temporaneo. Entrambe le sonde lavorano ben oltre la durata per cui erano state progettate. Perseverance è al sesto anno di esplorazione della superficie, ha raccolto campioni di roccia e suolo destinati un giorno a tornare sulla Terra e adesso studia il bordo di un cratere che in passato ospitava un antico lago di acqua liquida. Odyssey invece orbita attorno a Marte dal 2001 ed è la missione marziana più longeva della storia.

Perseverance resta quasi senza voce

Nel caso di Perseverance il guaio riguarda il sistema di comunicazione. Il rover dispone di due radio UHF ridondanti per scambiare dati ad alta velocità con gli orbiter che fanno da ponte verso la Terra, più un sistema separato in banda X che permette di collegarsi direttamente con il nostro pianeta ma con un flusso di dati più lento. Il 30 ottobre una delle due radio UHF non ha risposto all’accensione. È scattato così il passaggio automatico all’apparato di riserva e il rover è entrato in modalità provvisoria. Poco dopo i tecnici del Jet Propulsion Laboratory in California si sono accorti che anche la radio di backup trasmetteva a circa metà della potenza prevista.

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L’agenzia ha spiegato che il team ha smesso di usare entrambe le radio finché non riuscirà a valutare le possibili cause dei malfunzionamenti e finché una delle due, o tutte e due, non saranno considerate sicure. Al momento il rover comunica direttamente con la Terra in banda X, con una velocità di trasmissione nettamente inferiore. Le operazioni scientifiche sono state messe in pausa per eccesso di prudenza e la priorità è rimettere in funzione la radio di riserva, per poi passare al recupero di quella principale. L’obiettivo dichiarato è tornare alla ricerca entro la fine di novembre. Proprio il mese scorso il robot a sei ruote aveva stabilito il record di distanza mai percorsa da un veicolo su un altro pianeta, superando i 45,16 chilometri di Opportunity, il rover rimasto inattivo dal 2018. Il contachilometri di Perseverance segna ormai il doppio del traguardo fissato all’inizio della missione.

Odyssey a corto di carburante e una flotta che invecchia

Per Odyssey il quadro appare più serio. All’inizio di novembre una delle quattro ruote di reazione che servono a orientare la sonda ha smesso di girare. La prima si era già guastata nel 2013, quindi ora ne restano soltanto due funzionanti, mentre l’orbiter ne richiede almeno tre per mantenere l’assetto corretto. Senza quel terzetto il veicolo deve affidarsi solo ai propulsori a idrazina, e un puntamento stabile è indispensabile per rivolgere i pannelli solari verso il Sole e gli strumenti verso Marte.

Già prima del guasto il propellente scarseggiava. All’inizio dell’anno Jeffrey Plaut, responsabile scientifico del progetto al JPL, aveva stimato che con un consumo ridottissimo la sonda potesse andare avanti almeno fino alla fine del 2028, ma quel calcolo presupponeva tre ruote sane. Adesso gli ingegneri stimano un’autonomia di uno o due mesi. Qualche primo risultato incoraggiante nella diagnosi della ruota difettosa però c’è, anche se serviranno altri test per capire se sia recuperabile.

Odyssey è uno dei quattro orbiter impiegati per trasmettere i dati dei rover Perseverance e Curiosity, quest’ultimo ancora in movimento dopo 14 anni sul pianeta. Gli altri ripetitori sono il Mars Reconnaissance Orbiter, arrivato nel 2006, e due sonde dell’Agenzia spaziale europea, ExoMars Trace Gas Orbiter, attivo da 10 anni, e Mars Express, che di anni ne ha 23. Lo scorso dicembre la NASA ha perso il contatto con MAVEN dopo 11 anni di servizio, quando la sonda ha iniziato a ruotare senza controllo. Secondo Tiffany Morgan, direttrice del programma di esplorazione robotica di Marte, un evento indotto dalle radiazioni oppure un errore software avrebbe causato il riavvio del computer di bordo, e l’unità di misura inerziale ha fornito dati di orientamento sbagliati che hanno fatto girare la sonda.

I rinforzi sono in preparazione. A settembre la NASA ha assegnato a Blue Origin un contratto da circa 600 milioni di euro per il Mars Telecommunications Network, un orbiter dedicato alle comunicazioni ad alta capacità, da completare entro la fine del 2028 e operativo nel 2030. Il progetto è però bloccato dal ricorso di Rocket Lab, esclusa dalla gara, presentato al Government Accountability Office, che dovrebbe pronunciarsi il mese prossimo. Nel 2028 potrebbe partire anche SkyFall, con tre elicotteri destinati a studiare dall’alto geologia e meteo marziani. Resta aperta la questione della fotocamera ad alta risoluzione del Mars Reconnaissance Orbiter, essenziale per individuare i siti di atterraggio. Un sostituto è solo in fase embrionale, senza calendario né budget, e la NASA farà probabilmente affidamento su MRO ben oltre l’inizio degli anni Trenta.

Fonte: TecnoAndroid