Chi guida un’auto elettrica con batterie LFP, cioè al litio ferro fosfato, dovrebbe portarle al 100% con una certa regolarità e non soltanto alla vigilia di un lungo viaggio. Il motivo è più tecnico di quanto sembri. È proprio raggiungendo il pieno che il sistema di gestione della batteria riesce a ricalibrarsi e a stimare l’autonomia residua in modo preciso. A complicare le cose ci pensano poi due fattori spesso sottovalutati, ovvero l’uso di caricatori non certificati e la tendenza a ignorare gli effetti del freddo.

Perché la ricarica completa aiuta il BMS

La chimica al litio ferro fosfato ha vantaggi piuttosto evidenti. Soffre meno le alte temperature e costa meno da produrre. In cambio però comunica con minore precisione il proprio stato di carica reale, e questo mette in difficoltà il sistema di gestione della batteria, il cosiddetto BMS. Quando ci si avvicina al pieno la tensione delle celle sale in modo netto e improvviso. Il sistema legge quel picco, si ricalibra e torna a calcolare con affidabilità quanta strada resta da percorrere.

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Un pieno ogni tanto non è sufficiente, perché serve una certa frequenza. Tesla indica almeno una volta a settimana, Ford una volta al mese, e la stessa abitudine viene suggerita anche da Mercedes. Su una Ford Mustang Mach E del 2025 l’invito compare direttamente sullo schermo dell’auto, che consiglia di portare la batteria al 100% almeno una volta al mese con l’obiettivo dichiarato di rendere più accurata la stima dell’autonomia.

Se il pieno non arriva mai, le celle del pacco perdono a poco a poco l’allineamento tra loro. Una si carica più in fretta, un’altra resta indietro, e il calcolo dei chilometri disponibili diventa sempre meno attendibile. Si tratta comunque di una questione di calibrazione e non di sicurezza. Rispetto alle chimiche più ricche di nichel, una batteria LFP sopporta bene anche una sosta prolungata con il pacco carico. Il quadro però non è del tutto pacifico. Alcuni studi segnalano che ricariche ripetute al 100% possono alla lunga danneggiare le celle, con la formazione di composti dannosi per l’elettrodo negativo, e che il degrado aumenta quando l’accumulatore resta stabilmente tra il 75% e il 100%. Per le batterie NMC vale invece la regola opposta, con l’80% indicato come limite consigliato nell’uso quotidiano.

Caricatori non certificati e temperature rigide

Prima ancora delle abitudini di guida conta l’hardware. Le wallbox domestiche e le colonnine in corrente alternata erogano la tensione standard di rete, mentre il profilo di tensione delle celle viene gestito dal caricatore di bordo e dal BMS della vettura. Un dispositivo o un adattatore non certificato può interrompere la sessione prima del tempo, per esempio a causa di limiti di corrente o dell’intervento delle protezioni di sicurezza. In questo modo il pacco resta sotto la soglia necessaria al ricalcolo. Il rischio riguarda soprattutto le wallbox più datate e gli adattatori generici, per cui prima di affidarsi a una soluzione di terze parti conviene verificare le indicazioni del costruttore dell’auto.

Anche la temperatura è una variabile da non trascurare, in particolare nei mesi più freddi. Sotto una certa soglia termica le celle LFP perdono potenza di ricarica e il BMS riduce autonomamente la velocità con cui l’energia entra nella batteria. Su strada l’effetto si traduce in tempi di ricarica rapida più lunghi del previsto. Chi ha avuto modo di confrontare una Tesla Model 3 con batteria LFP e la versione NMC conosce bene questa differenza, che si fa sentire soprattutto d’inverno.

Fonte: TecnoAndroid