Effetto Aero Glass su Windows 11: riportarlo è gratis

Riportare l’effetto Aero Glass su Windows 11 è possibile, e non serve nemmeno mettere mano al portafoglio. Esistono infatti alcuni strumenti gratuiti capaci di restituire al sistema operativo di Microsoft quelle trasparenze che tanti utenti ricordano con un pizzico di nostalgia. Chi ha trascorso anni davanti a Windows 7, prima di approdare alle versioni più recenti, sa bene di cosa si parla: un’interfaccia piena di vetri traslucidi, riflessi e animazioni che all’epoca sembravano quasi futuristiche.

Quel design aveva un nome preciso, Aero, e aveva debuttato con Windows Vista. È stato però con la release successiva che ha trovato la sua forma più matura e riuscita. Trasparenze diffuse, effetti tridimensionali e animazioni traslucide erano il marchio di fabbrica di quel periodo, una scelta estetica che ha segnato un’intera generazione di computer e che ancora oggi viene associata a un’idea di Windows più vivace e scenografica.

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Dal vetro di Aero ai materiali di Windows 11

Con il passare degli anni, però, la strada intrapresa da Microsoft è cambiata parecchio. L’azienda ha scelto un’estetica meno appariscente, costruita attorno a materiali visivi come Acrylic, Mica e Smoke. Si tratta di soluzioni pensate per dare all’interfaccia un aspetto moderno e allo stesso tempo essenziale, pulito, senza troppi fronzoli. Una linea che molti apprezzano proprio per la sua sobrietà ma che non convince tutti.

C’è infatti una fetta di utenti che lo stile minimale di Windows 11 proprio non riesce a digerirlo. Per loro la buona notizia arriva dal mondo delle applicazioni di terze parti, che permettono di recuperare almeno una parte degli effetti tipici di Aero Glass. Non si parla di un ritorno integrale al passato ma di un modo concreto per ridare un po’ di colore e di profondità a un sistema che, nella sua veste attuale, punta tutto sulla discrezione.

L’idea è semplice da raccontare, un po’ meno da mettere in pratica. Il look di Windows 11 non dipende da un singolo interruttore da attivare o disattivare. Ogni componente ha le sue regole e il suo aspetto, motivo per cui una trasformazione davvero riuscita richiede un intervento su più fronti.

Gli strumenti gratuiti per una trasformazione completa

Per cambiare davvero volto al sistema operativo bisogna lavorare sui diversi elementi che compongono l’interfaccia. Tra questi ci sono le finestre, la barra delle applicazioni, il menù Start ed Esplora file. Intervenire su uno solo di questi pezzi rischia di produrre un risultato a metà, con alcune aree trasparenti e altre ancora fedeli allo stile originale di Microsoft. Meglio quindi procedere con calma, un elemento alla volta.

Un primo passo può essere quello di affidarsi ad applicazioni open source come OpenGlass o DWMBlurGlass. Entrambi i programmi derivano dallo stesso progetto, chiamato glass8, e condividono quindi una base comune. Sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma GitHub, dove chiunque può scaricarli senza costi, e risultano compatibili sia con Windows 10 sia con Windows 11. Un dettaglio non da poco, perché permette di sfruttarli anche su computer che non sono ancora passati all’ultima versione del sistema.

Proprio il fatto di essere open source rende questi software particolarmente interessanti per chi vuole sperimentare. OpenGlass e DWMBlurGlass rappresentano il punto di partenza ideale per chi desidera riportare sullo schermo l’atmosfera di Aero Glass, quella fatta di vetri sfumati e trasparenze che hanno reso celebre l’epoca di Windows Vista e Windows 7.

Fonte: TecnoAndroid