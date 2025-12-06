Motorola Edge 70 Ultra: i primi render mostrano design, texture e un nuovo tasto AI

Sono apparsi online i primi presunti render del nuovo Motorola Edge 70 Ultra, lo smartphone che dovrebbe rappresentare il prossimo flagship della casa. Le immagini, condivise da una fonte affidabile come Android Headlines, mostrano un dispositivo che riprende molti elementi estetici tipici della gamma Motorola degli ultimi anni: modulo fotografico squadrato in alto a sinistra, back cover colorata e una collaborazione probabile con Pantone per le finiture cromatiche.
Per quanto concerne i materiali, le immagini suggeriscono una texture particolare sulla parte posteriore. La risoluzione non consente di coglierla perfettamente, ma sembra richiamare un effetto denim o un tessuto simile. È prevedibile che Motorola introduca ulteriori colorazioni al lancio, come già accaduto per gli altri modelli Edge e Moto G recenti.
Tra le novità più interessanti spicca la presenza di un nuovo tasto fisico sul bordo, che, secondo la fonte, sarebbe dedicato a richiamare una funzione AI ancora non specificata. Un dettaglio che allinea Motorola a un trend sempre più diffuso tra i produttori, intenzionati a integrare l’intelligenza artificiale come elemento centrale dell’esperienza d’uso.
Snapdragon 8 Gen 5, display OLED 1.5K e memoria fino a 16 GB di RAM
Dal punto di vista tecnico, le indiscrezioni indicano che Edge 70 Ultra potrebbe adottare lo Snapdragon 8 Gen 5 (non Elite), chip “quasi flagship” di Qualcomm presentato da pochi giorni. Una scelta coerente con il ciclo biennale adottato da Motorola per i modelli Ultra. Il predecessore Edge 50 Ultra, uscito nel 2024, utilizzava infatti lo Snapdragon 8s Gen 3, mentre l’Edge 30 Ultra del 2022 era basato sul più potente Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Le informazioni trapelate parlano inoltre di un display OLED con risoluzione 1,5K, pari a circa 1.200 pixel sul lato orizzontale, e configurazioni di memoria che includerebbero anche una variante con 16 GB di RAM. La parte software dovrebbe basarsi su Android 16, disponibile fin dal debutto.
Al momento non sono emersi ulteriori dettagli su fotocamere, batteria o caratteristiche aggiuntive. Le immagini trapelate rappresentano comunque una prima anteprima credibile di ciò che Motorola porterà sul mercato nei prossimi mesi.