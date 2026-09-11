Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6: arriva l’update 18.29

Nuovo giro di aggiornamenti per Garmin Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6, che hanno appena cominciato a ricevere il major update in versione stabile, mentre l’intera gamma Fenix 8 si accontenta per ora di una nuova beta. Due binari paralleli, come spesso capita nella strategia software dell’azienda elvetico statunitense, con un pacchetto di novità piuttosto sostanzioso da una parte e una serie di correzioni chirurgiche dall’altra.

Il ciclo di sviluppo per i tre smartwatch è durato un paio di mesi e si chiude con numeri di versione leggermente diversi a seconda del modello. Venu X1 e vivoactive 6 passano alla versione 18.29, la stessa che i beta tester avevano ricevuto la settimana precedente, mentre Venu 4 si porta alla 18.30. In tutti i casi si abbandona la precedente 17.39, arrivata più di tre mesi fa.

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Cosa cambia davvero su Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6

Il changelog ufficiale è lunghissimo e cambia parzialmente da un dispositivo all’altro, ma la sostanza è chiara. Tra le aggiunte vere e proprie spiccano un allenamento rapido suggerito per la corsa e il supporto all’attività di sci di fondo indoor, mentre il resto del lavoro è concentrato sulla caccia ai bug. Ridotti gli sblocchi involontari quando è attiva la funzione di blocco touch, sistemato il problema che poteva causare interruzioni di ritmo e velocità soprattutto durante gli allenamenti a intervalli, risolto il fastidioso riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di forza.

Non finisce qui. Torna la scorciatoia per il giro sullo schermo negli allenamenti HIIT, che a un certo punto era semplicemente scomparsa, e viene ripristinato l’avvio degli allenamenti multisport suggeriti. Corretti anche diversi problemi legati a Garmin Coach, in particolare la selezione dei giorni di riposo e la mancata corrispondenza tra i giorni di allenamento mostrati sull’orologio e quelli presenti nel piano. Aggiornate infine le traduzioni con il pacchetto GCM Translations v4.40.

Alcune novità restano riservate ai modelli più costosi. Su Venu X1 e Venu 4 viene abilitato il comando vocale con la parola di attivazione OK Garmin, arriva un contesto al controllo del volume e la scorciatoia della torcia impara a passare tra modalità acceso, spento e strobo durante un’attività. Risolti anche due difetti audio, uno legato al volume che non tornava al livello corretto dopo l’espulsione dell’acqua e uno che gonfiava il volume della musica dopo il suono di un allarme. Esclusiva di Venu 4, invece, l’invio automatico di un messaggio con la posizione ai contatti di assistenza quando viene rilevata una caduta.

Fenix 8 e non solo, tredicesima beta di un ciclo iniziato a luglio

Sul fronte outdoor la situazione è meno movimentata. La versione 23.30 beta rappresenta il tredicesimo passo del ciclo di sviluppo aperto all’inizio di luglio e raggiunge una platea molto ampia, ovvero Fenix 8 AMOLED nei tagli da 43, 47 e 51 mm, Fenix 8 Solar da 47 e 51 mm, Fenix 8 Pro da 47 e 51 mm compresa la variante Micro LED, poi Fenix E, Enduro 3, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED. L’aggiornamento sostituisce la 23.28 beta della settimana precedente e si limita a due voci di changelog. La prima riguarda i problemi che si verificavano durante la registrazione delle note vocali con auricolari collegati allo smartwatch, la seconda è la solita formula generica sulle problematiche minori. Un intervento di rifinitura, insomma, in attesa che il ciclo maturi verso una release stabile.

Come installare gli aggiornamenti o entrare nel programma beta

Il roll out procede in modo graduale, quindi la notifica potrebbe non arrivare subito. Chi non vuole aspettare può controllare manualmente dall’orologio seguendo il percorso Impostazioni, Sistema e Aggiornamento Software, oppure collegare il dispositivo via USB a un computer e affidarsi al software Garmin Express. In alternativa restano valide le indicazioni che compaiono nelle notifiche dell’app Garmin Connect. Per l’iscrizione al programma beta serve il login all’account Garmin Connect dalla pagina dedicata, poi basta cliccare sull’icona dei dispositivi in alto a destra, selezionare l’orologio dal nome o dall’immagine, premere su Join Beta Software Program e accettare termini e condizioni. Fatto questo, dallo smartwatch si procede con Sistema, Aggiornamento software, Verifica aggiornamenti e infine Installa ora.