Si chiamerebbe Lenovo Legion Go Beam la nuova console handheld che il colosso cinese starebbe preparando per chi cerca un dispositivo da gioco portatile senza spendere una fortuna. A meno di due mesi dal CES 2027, un leak comparso in Rete nelle ultime ore ha mostrato i primi dettagli di un modello pensato per una fascia più accessibile, che almeno sul fronte del prezzo potrebbe risultare decisamente più conveniente di Legion Go 2. Le informazioni sono ancora poche, ma bastano per farsi un’idea piuttosto chiara della direzione intrapresa dall’azienda.

Le prime tre foto emerse raccontano un prodotto dall’identità ben precisa. Il corpo è bianco madreperlaceo con alcuni dettagli color lime, i controller integrati occupano i due lati e non sembrano removibili, almeno finché la compagnia non dirà il contrario. Attorno al display spiccano poi cornici piuttosto vistose su tutti i lati. Il risultato è un design dichiaratamente più economico, lontano dall’impostazione premium di Legion Go 2, che con il suo pannello OLED viene venduta oggi a oltre 1.000 euro.

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Un design che strizza l’occhio al mondo Xbox

Credits: TecnoAndroid

Guardata frontalmente, la nuova portatile di Lenovo ricorda quasi in tutto Legion Go S. La differenza più evidente sta nelle rifiniture verde lime distribuite lungo l’intera scocca, che richiamano in modo piuttosto esplicito l’universo Xbox. Lo stesso accento cromatico ritorna sui due stick analogici, circondati alla base da un anello verde.

Anche la disposizione dei comandi segue lo schema tipico del controller Microsoft. L’analogico destro si trova proprio sotto i classici pulsanti ABXY, mentre quello sinistro è collocato sopra la croce direzionale. Nella parte superiore, ai lati dello schermo, compaiono invece i quattro tasti già visti su Legion Go S, ovvero Legion Space, View, Quick Settings e Menu.

Salta all’occhio l’assenza del touchpad, presente invece su altri modelli della casa come la stessa Legion Go S. Una rinuncia che potrebbe servire a contenere i costi di produzione e che rafforza l’impressione di trovarsi davanti a una proposta pensata per chi bada parecchio alla spesa.

Comandi posteriori, connettività e cosa manca ancora

Credits: TecnoAndroid

Girando il dispositivo, sul retro di Legion Go Beam si notano i grilletti dorsali LB e LT, due tasti aggiuntivi chiamati Y1 e Y2 e impugnature con un pattern antiscivolo, studiate per garantire una presa salda anche nelle sessioni più lunghe e concitate. In alto a destra trovano spazio le feritoie per l’ingresso dell’aria.

Per quanto riguarda la connettività, dalle immagini si distinguono una porta USB C, il jack audio da 3,5 millimetri e uno slot per schede microSD, accompagnati dai tasti per regolare il volume. Una dotazione essenziale ma completa per l’uso quotidiano di una console portatile.

Sul resto, per ora, c’è il buio quasi totale. Non sono trapelate informazioni sulle specifiche tecniche, sul prezzo di lancio né sul sistema operativo preinstallato, che con buona probabilità potrebbe essere Windows 11 oppure SteamOS. L’attenzione si sposta quindi sull’evento Tech World di Lenovo, in programma durante il CES 2027 di Las Vegas dal 6 al 9 gennaio 2027, occasione in cui l’azienda potrebbe svelare ufficialmente la nuova Lenovo Legion Go Beam e chiarire i dettagli ancora mancanti nel corso dei prossimi mesi.

Fonte: TecnoAndroid