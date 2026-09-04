MiPAL, l’altoparlante che crea bolle di suono private

Un film guardato in aereo senza cuffie, con il passeggero seduto accanto che non percepisce quasi nulla: è questa l’immagine che riassume meglio il concetto di suono privato, una direzione di ricerca che punta a costruire piccole bolle acustiche personali dentro spazi condivisi. Non è fantascienza, o almeno non lo è più del tutto, perché un gruppo di ricercatori della Pohang University of Science and Technology, in Corea del Sud, ha messo a punto un dispositivo che prova a fare esattamente questo.

Il punto di partenza è banale ma decisivo. Il suono, una volta prodotto, si comporta come qualcosa che vuole scappare in tutte le direzioni. Si diffonde, rimbalza, invade lo spazio circostante. Ed è proprio per questo che creare un’area di ascolto realmente riservata resta un’impresa complicata, tanto che finora la soluzione più diffusa è stata la più semplice: infilarsi un paio di cuffie e chiudersi fuori dal mondo.

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Come funziona MiPAL, l’altoparlante direzionale coreano

Il dispositivo si chiama MiPAL ed è un altoparlante direzionale costruito attorno a un singolo elemento. Nessun array complesso, nessuna batteria di trasduttori messi in fila: uno solo, progettato per indirizzare il suono verso una persona precisa e ridurre allo stesso tempo le dispersioni laterali. Detta così sembra un dettaglio tecnico marginale, in realtà è il cuore della questione, perché la semplicità costruttiva è spesso ciò che separa un esperimento da laboratorio da qualcosa che un giorno potrebbe finire davvero dentro un prodotto commerciale.

L’obiettivo dichiarato è quello di consegnare l’audio a chi si trova nel punto giusto, lasciando chi sta a pochi passi di distanza in una situazione molto simile al silenzio. Non un muro invisibile, ma una riduzione sensibile di quello che arriva ai lati. La differenza rispetto a un normale diffusore è tutta qui: invece di riempire una stanza, il suono viene incanalato lungo una traiettoria stretta.

Perché una tecnologia del genere può cambiare le abitudini

Le situazioni in cui un sistema di questo tipo tornerebbe utile sono facili da immaginare. L’aereo è l’esempio più immediato, ma il ragionamento vale per qualsiasi contesto in cui più persone convivono nello stesso spazio con esigenze diverse. Un ufficio open space, un museo, un mezzo pubblico, una sala d’attesa. Ovunque, insomma, ci sia bisogno di ascoltare qualcosa senza costringere gli altri a farlo insieme.

C’è poi un aspetto meno evidente ma altrettanto interessante, ovvero il fatto che una tecnologia audio del genere permetterebbe di liberarsi delle cuffie senza rinunciare alla riservatezza. Chiunque abbia passato ore con auricolari in the ear sa quanto possa diventare fastidioso alla lunga, tra pressione sul condotto uditivo e sensazione di isolamento totale dall’ambiente. Un audio direzionale efficace offrirebbe una via di mezzo: ascolto personale, orecchie libere.

Va detto che siamo di fronte a un lavoro nato in ambito accademico, quindi con tutte le cautele del caso. La strada che porta dal prototipo universitario allo scaffale del negozio è lunga e piena di variabili, dai costi di produzione alla resa reale fuori dalle condizioni controllate di un laboratorio. Resta però il fatto che l’approccio scelto dai ricercatori coreani, basato su un solo elemento invece che su configurazioni articolate, semplifica parecchio le cose rispetto ad altri tentativi di manipolare la direzionalità delle onde sonore. L’idea di fondo, in ogni caso, è quella di rovesciare una regola che finora è sembrata immutabile: il suono non deve per forza appartenere a tutti quelli che si trovano nel raggio d’ascolto. Con MiPAL potrebbe appartenere soltanto a chi sta seduto nel posto giusto.