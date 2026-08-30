Bitcoin: perde la password per 12 anni e si ritrova milionario

Dodici anni chiuso fuori dal proprio wallet Bitcoin, con dentro una somma che al momento della perdita valeva circa 4.000 sterline, e poi il ritorno improvviso alla chiave giusta: la storia dell’uomo che si è ritrovato milionario da un giorno all’altro è una di quelle vicende che sembrano scritte apposta per raccontare cosa significa davvero possedere criptovalute. Perché il punto, qui, non è tanto la fortuna. È l’attesa. Dodici anni passati a guardare il valore di qualcosa che gli apparteneva senza poterlo toccare nemmeno con un dito.

Chi ha vissuto anche solo di striscio la storia delle monete digitali sa che quel periodo è stato tutto tranne che lineare. Il prezzo è salito, poi sceso, poi risalito, poi crollato, poi risalito ancora. Un saliscendi continuo, con momenti in cui sembrava tutto finito e altri in cui la corsa pareva non doversi fermare mai. E lui, nel frattempo, poteva solo osservare. Il portafoglio c’era, i fondi c’erano, la blockchain li registrava puntualmente. Mancava soltanto la possibilità di entrare.

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Quando la password vale più dei soldi

La differenza tra un conto in banca e un portafoglio di criptovalute sta tutta lì. In banca, se le credenziali si perdono, esiste un ufficio, un numero verde, un impiegato che dopo qualche verifica rimette le cose a posto. Con Bitcoin no. La chiave privata è l’unica prova di proprietà esistente, e se sparisce, spariscono anche i fondi. Non vengono cancellati, restano registrati per sempre, visibili a chiunque voglia controllare. Semplicemente diventano irraggiungibili, come una cassaforte murata senza combinazione.

È una condizione che ha generato negli anni un intero sottogenere di storie amare. Hard disk finiti in discarica, foglietti buttati via durante un trasloco, password annotate su computer poi formattati. In questo caso, però, la vicenda ha preso una piega diversa, perché l’accesso è tornato. E quei 4.000 sterline iniziali, dopo oltre un decennio di oscillazioni, si erano trasformati in una cifra a sette zeri.

Un investimento involontario durato dodici anni

C’è una cosa curiosa in questa vicenda, ed è che la perdita dell’accesso ha funzionato, involontariamente, come la strategia di investimento più disciplinata che si possa immaginare. Chi ha comprato criptovalute in quegli anni ha quasi sempre venduto durante i picchi o durante il panico, spinto dall’emozione del momento. Lui non poteva farlo. Non aveva scelta. I suoi Bitcoin sono rimasti fermi esattamente dove erano, immuni a ogni tentazione, attraversando ogni crollo senza che una singola transazione uscisse dal portafoglio. Il risultato è che quello che sembrava un disastro personale si è rivelato, alla lunga, la condizione perfetta per accumulare valore. Un paradosso che chi lavora nel settore conosce bene: la maggior parte dei guadagni sulle criptovalute arriva a chi resta immobile, non a chi si muove di continuo.

Resta il dettaglio meno romantico di tutta la faccenda, ovvero il fatto che il recupero dell’accesso non è mai garantito. Per ogni wallet ritrovato dopo anni ce ne sono innumerevoli altri destinati a restare sigillati per sempre, con dentro somme che oggi varrebbero cifre considerevoli. La rete continua a custodirli, riga dopo riga, senza che nessuno possa farci nulla. Nel suo caso, invece, la combinazione giusta è tornata a galla. E dodici anni di attesa forzata si sono chiusi con un saldo che ha cambiato la vita a chi, per più di un decennio, aveva ormai messo quei soldi nella colonna delle cose perdute.