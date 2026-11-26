Microsoft ha dichiarato un Code Red interno dopo il peggiore disservizio mai registrato da Microsoft 365. Nel momento più critico il blackout ha reso irraggiungibile oltre l’80% dei server dell’azienda. La decisione ha un obiettivo preciso: cambiare in profondità il modo in cui il colosso del software previene i grandi guasti e reagisce quando qualcosa va storto.

Insieme all’annuncio sono arrivate anche alcune spiegazioni sul perché la situazione abbia richiesto così tanto tempo per essere sistemata. Microsoft sostiene di essere già al lavoro, con una certa urgenza, su nuovi metodi pensati per chiudere qualsiasi incidente futuro di questa portata in meno di un’ora. Un traguardo ambizioso, considerando quanto è durato questo episodio e quante persone ne hanno subito le conseguenze.

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Microsoft 365: cosa significa davvero un Code Red

L’espressione non è una semplice trovata di comunicazione. Nel settore tecnologico Code Red indica il livello di priorità più alto in assoluto davanti a un problema serio. In pratica un numero consistente di ingegneri viene sottratto ai propri compiti abituali per concentrare quante più risorse possibili sulla soluzione. Tutto il resto passa in secondo piano finché la questione non viene affrontata.

I dirigenti responsabili del servizio non hanno usato giri di parole con il personale. In un memo inviato venerdì ai dipendenti, Jason Henderson, presidente di M365 Core, ha definito l’accaduto come l’incidente con il maggiore impatto sui clienti nella storia di Exchange Online. Mai prima d’ora così tanti utenti erano rimasti senza posta elettronica per un periodo tanto lungo. “Code Red significa che questo è il lavoro con la massima priorità per il nostro team” ha aggiunto Henderson nella stessa comunicazione.

C’è poi un’ammissione che pesa parecchio. Secondo i vertici non è stato inaccettabile soltanto il guasto in sé ma anche il tempo impiegato per rimettere le cose a posto. Due problemi distinti, insomma, riconosciuti entrambi apertamente davanti alla squadra che gestisce il servizio ogni giorno.

Undicimila messaggi per capire cosa fosse successo

Durante una revisione dedicata proprio al Code Red, Charles Lamanna, vicepresidente esecutivo di Microsoft per Copilot, Agents and Platform, ha spiegato che il componente coinvolto aveva vissuto “all’incirca dieci anni di guasti accettabili”. Una formula che rende bene l’idea della gravità di quanto accaduto e del peso che questo singolo episodio ha avuto rispetto alla normale gestione degli imprevisti.

Uno dei motivi per cui la diagnosi ha richiesto così tanto riguarda la dispersione delle informazioni. I dati necessari per individuare l’origine del disservizio erano “sparsi tra sistemi interni frammentati”, come si legge nel memo. Ne è nato un vero caos comunicativo con 11 chat separate su Teams e oltre 11.000 messaggi scambiati mentre i tecnici cercavano di ricostruire che cosa fosse andato storto esattamente. Un lavoro di ricerca lungo e faticoso, reso ancora più complicato dalla mancanza di un punto unico in cui raccogliere tutti gli elementi utili.

Proprio da qui parte la risposta dell’azienda. Microsoft sta lavorando su cinque approcci collegati tra loro con l’obiettivo di portare i tempi di risoluzione sotto la soglia dell’ora per qualsiasi incidente futuro di questa natura che dovesse colpire Microsoft 365 e i suoi servizi di posta.

Fonte: TecnoAndroid