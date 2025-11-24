Microsoft: ora l’AI migliora copia e incolla

L’evoluzione degli strumenti digitali per la produttività continua a procedere a ritmo sostenuto. A tal proposito, Microsoft introduce un tassello rilevante con l’ultima versione di PowerToys, ora aggiornata alla release 0.96. L’annuncio arriva in una fase in cui il dibattito sulla gestione dei dati e sull’elaborazione locale delle informazioni è sempre più centrale. In tale contesto si inserisce il rinnovamento di Advanced Paste, la funzione che trasforma il tradizionale copia-incolla in un processo intelligente basato su algoritmi avanzati. La novità risiede nell’integrazione con Foundry Local e con la piattaforma open-source Ollama. Ovvero componenti che consentono di utilizzare modelli di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

Novità AI per il copia-incolla sui dispositivi Microsoft

Tale approccio permette di sfruttare la NPU per eseguire attività come la sintesi dei testi, la traduzione o la riformattazione del codice. Tutte tali operazioni avvengono senza alcun trasferimento verso servizi remoti, con un impatto diretto sulla sicurezza dei dati e sulla velocità di risposta del sistema.

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L’elaborazione locale elimina anche la necessità di ricorrere ai crediti API. Una condizione che fino a ieri rappresentava un passaggio obbligato per utilizzare le funzioni più sofisticate dello strumento. La possibilità di agire senza costi aggiuntivi cambia la percezione dello strumento all’interno del suo pubblico di riferimento. Ciò poiché democratizza l’accesso alle sue funzioni più complesse. E ne semplifica anche l’utilizzo quotidiano. L’operatività immediata si traduce in un flusso di lavoro più fluido, in cui l’intervento dell’intelligenza artificiale appare come un’estensione naturale del sistema.

Con tali novità, PowerToys consolida il proprio ruolo nel panorama degli strumenti orientati alla produttività intelligente. Si delinea così un modello in cui l’intelligenza artificiale diventa sempre più personalizzabile e integrabile nei flussi di lavoro individuali. La direzione intrapresa da Microsoft suggerisce un futuro in cui l’utente potrà scegliere, con crescente autonomia, come gestire i propri dati e quale livello di potenza computazionale mettere in campo.